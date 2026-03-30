Giám đốc Công ty Hoàng Dân xin dùng 175 cây vàng để khắc phục hậu quả

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Văn Dân (Giám đốc Công ty Hoàng Dân) bày tỏ mong muốn, sử dụng số vàng tích lũy cùng tài sản bất động sản của gia đình để khắc phục thiệt hại do hành vi phạm tội mà bị cáo đã gây ra.

Chiều 30/3, phiên tòa xét xử 23 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ), Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Hoàng Dân (viết tắt là Công ty Hoàng Dân) cùng một số đơn vị, địa phương liên quan chuyển sang phần xét hỏi.

Là người đầu tiên trả lời các câu hỏi của Hội đồng xét xử, bị cáo Nguyễn Văn Dân khai Dự án Bản Mồng tại tỉnh Nghệ An (được phê duyệt đầu tư xây dựng năm 2009) với tổng cộng 256 gói thầu. Trong đó, gói thầu số 36 do Ban Quản lý đầu tư và xây dựng Thủy lợi 4 (Ban 4, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũ) làm chủ đầu tư có giá trị đặc biệt lớn, hơn 1.043 tỷ đồng .

Bị cáo Nguyễn Văn Dân.

Với mục đích xin đấu thầu và trúng thầu, bị cáo Dân đã gặp bị cáo Hoàng Văn Thắng, khi đó là Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại nhà riêng.

Trước đó, bị cáo Dân biết bị cáo Thắng khi ông này đi khảo sát công trường ở một dự án trước đó. Tại cuộc gặp, bị cáo Thắng nói, nếu doanh nghiệp làm tốt thì sẽ ủng hộ. Bị cáo Dân đã đưa cho bị cáo Thắng 200.000 USD để "nhờ việc" liên quan đến Dự án Bản Mồng. Số tiền này, bị cáo Dân để trong túi sách và mang đến để ở bàn uống nước. Lúc đưa túi tiền cho bị cáo Thắng, bị cáo Dân chỉ nói đó là túi quà.

Khi bị cáo Dân về, bị cáo Thắng cũng không phản hồi gì về sự việc đó. Ngoài ra, vào các dịp lễ, tết sau đó, bị cáo Dân cũng nhiều lần gặp bị cáo Thắng để tặng quà với tổng số tiền khoảng 500 triệu đồng.

Cũng theo lời khai của bị cáo Dân, nhờ giới thiệu của bị cáo Thắng, bị cáo Dân đã gặp bị cáo Trần Tố Nghị, khi đó là quyền Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũ) và được bị cáo Nghị giới thiệu sang Ban 4 để gặp bị cáo Nguyễn Hải Thanh (đang bỏ trốn, bị truy nã và bị xét xử vắng mặt tại phiên tòa này), khi đó là Phó Cục trưởng, kiêm Giám đốc Ban 4.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Về các dự án, bị cáo Dân khai không tham gia trực tiếp vào quá trình đấu thầu mà được nghe báo cáo lại. Công ty Hoàng Dân nhận được file tài liệu của chủ đầu tư về gói thầu, bản thân bị cáo không tham gia trực tiếp và cũng được nhân viên báo cáo.

Bị cáo Dân nhận thấy nguyên nhân phạm tội là do bị cáo thiếu hiểu biết trong quản trị và không ngờ hậu quả lại nghiêm trọng đến vậy. Liên quan đến hành vi đưa hối lộ, bị cáo Dân khai bị cáo đã đưa tiền cho các bị cáo Thắng, Nghị và Thanh.

Khi chủ tọa phiên tòa hỏi bị cáo Dân về 175 cây vàng mà cơ quan điều tra thu giữ trước đó, bị cáo Dân cho biết đây là tài sản được tích lũy từ khi gia đình kinh doanh cây xăng. Số vàng đó, vợ của bị cáo đã mua và để đó.

Trước Hội đồng xét xử, bị cáo Dân nhận thức được sai phạm của mình và mong muốn được dùng 175 cây vàng và một số bất động sản để khắc phục hậu quả vụ án.

Cáo trạng kết luận hành vi vi phạm của bị cáo Dân đã giúp Công ty Hoàng Dân và các liên danh trúng 5 gói thầu thuộc 4 dự án tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ), gây thiệt hại cho tài sản Nhà nước với số tiền lên đến là hơn 251 tỷ đồng .