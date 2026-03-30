Đường dây lừa đảo núp bóng sàn thương mại điện tử 'Merry Trade'

Với chiêu bài "đầu tư thương mại điện tử quốc tế, lợi nhuận khủng", đường dây lừa đảo có tổ chức, xuyên quốc gia đã giăng bẫy tinh vi, chiếm đoạt hàng chục tỷ của nhiều nạn nhân trên cả nước.

Ngày 30/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với các đối tượng Xiang Guoquan (sinh năm 1983, quốc tịch Trung Quốc, còn gọi là "Sky"), Võ Tấn Hiệp (SN 1996, trú tại xã Nam Phước, TP Đà Nẵng, còn gọi là "Tony Võ") và Trần Việt Huy (SN 1988, trú tại phường Ninh Chử, tỉnh Khánh Hòa) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo kết quả điều tra ban đầu, đây là đường dây tội phạm có tổ chức chặt chẽ, với sự cấu kết giữa đối tượng người nước ngoài và các đối tượng trong nước. Khoảng tháng 3/2025, Xiang Guoquan đã gặp gỡ, bàn bạc với Võ Tấn Hiệp và Trần Việt Huy, thống nhất triển khai mô hình sàn thương mại điện tử mang tên "Merry Trade" tại Việt Nam.

Xiang Guoquan là đối tượng chủ mưu cầm đầu đường dây lừa đảo.

Để tạo vỏ bọc hợp pháp, các đối tượng đã xây dựng một ứng dụng trên điện thoại thông minh mang tên "Merry Trade", do Xiang Guoquan trực tiếp thiết kế và điều hành hệ thống phía sau. Song song với đó, chúng tiến hành "pháp nhân hóa" hoạt động bằng việc thành lập Công ty TNHH Merry Global tại Đà Nẵng, do Trần Việt Huy đứng tên Giám đốc.

Với số vốn điều lệ "ảo" lên tới 10 tỷ đồng cùng trụ sở đặt tại vị trí đắc địa, công ty này nhanh chóng tạo dựng hình ảnh một doanh nghiệp có tiềm lực tài chính, hoạt động bài bản trong lĩnh vực thương mại điện tử. Đây chính là "lớp vỏ hoàn hảo" khiến nhiều nhà đầu tư lầm tưởng, tin tưởng và rơi vào bẫy.

Thực chất, "Merry Trade" chỉ là một hệ thống trò chơi số do các đối tượng dựng lên. Toàn bộ hoạt động mua bán, giao dịch trên ứng dụng đều là giả lập, không có hàng hóa thật, không có dòng tiền thực. Mọi "điểm số" trong tài khoản của người chơi đều do bộ phận kỹ thuật của Xiang Guoquan tạo ra, nhằm đánh lừa cảm giác sinh lời.

Thủ đoạn của các đối tượng được thiết kế bài bản theo từng bước. Trước hết, chúng tổ chức các hội thảo hoành tráng tại các khách sạn lớn ở nhiều địa phương, mời gọi người dân tham gia. Tại đây, các đối tượng tự xưng là "Leader", thuyết giảng về xu hướng phát triển của thương mại điện tử toàn cầu, vẽ ra viễn cảnh làm giàu nhanh chóng với mức lợi nhuận cao bất thường.

Khi đã tạo dựng được niềm tin, các đối tượng hướng dẫn người tham gia nạp tiền bằng đồng tiền ảo USDT để quy đổi thành "điểm" trên hệ thống. Ban đầu, nhằm tạo lòng tin, chúng cho phép người chơi rút một khoản tiền nhỏ. Nhưng khi số tiền đầu tư tăng lên, các đối tượng lập tức viện cớ "bảo trì hệ thống", "lỗi kỹ thuật" hoặc "nâng cấp tài khoản" để khóa tài khoản, chiếm đoạt toàn bộ số tiền đã nạp.

Điển hình như trường hợp chị P.T.O, trú tại xã Quý Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Sau khi tham dự các buổi hội thảo giới thiệu về "Merry Trade", tin tưởng vào những lời quảng bá hấp dẫn, chị đã đầu tư 15.000 USD T (tương đương khoảng 378 triệu đồng) với hy vọng được nâng cấp tài khoản và mở văn phòng đại diện tại địa phương.

Tuy nhiên, sau khi chuyển tiền, chị O. không thể rút tiền, ứng dụng không thể đăng nhập. Các nhóm liên quan đến "Merry Trade" tại Thanh Hóa đồng loạt bị xóa, các đối tượng chặn mọi liên lạc. Toàn bộ số tiền tích góp của chị đã bị chiếm đoạt.

Xác định tính chất nghiêm trọng, phức tạp của vụ án, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã huy động lực lượng, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ và cơ quan chức năng, trong đó có Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương), để thu thập chứng cứ, làm rõ hành vi phạm tội.

Quá trình điều tra gặp không ít khó khăn khi các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm che giấu hành vi như: sử dụng ví điện tử quốc tế để luân chuyển dòng tiền, đăng ký tên miền nước ngoài, thường xuyên xóa dữ liệu trên các hội nhóm mạng xã hội sau khi chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, bằng sự kiên trì và bản lĩnh nghề nghiệp, lực lượng Công an đã từng bước bóc tách, dựng lại toàn bộ phương thức, thủ đoạn và hành trình phạm tội của các đối tượng.

Cơ quan CSĐT đã khởi tố các đối tượng, Xiang Guoquan, Võ Tấn Hiệp và Trần Việt Huy tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Cơ quan điều tra làm rõ, Công ty TNHH Merry Global chưa từng đăng ký hoạt động trên Cổng thông tin quản lý thương mại điện tử theo quy định. Website vận hành ứng dụng sử dụng tên miền quốc tế, không thực hiện bất kỳ thủ tục pháp lý nào tại Việt Nam. Trong khoảng thời gian từ tháng 9/2025 đến tháng 11/2025, các đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại trên phạm vi cả nước với tổng số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng.

Việc triệt phá thành công đường dây lừa đảo này không chỉ góp phần bảo vệ tài sản cho người dân, mà còn là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ trước những chiêu trò lợi dụng công nghệ cao, núp bóng các mô hình đầu tư tài chính, thương mại điện tử để trục lợi.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các ứng dụng, website thương mại điện tử chưa được cơ quan chức năng cấp phép, đặc biệt là các mô hình kêu gọi đầu tư với lợi nhuận cao bất thường, hoạt động theo kiểu đa cấp hoặc yêu cầu chuyển tiền qua các loại tiền ảo như USDT.

Mọi giao dịch tài chính cần được kiểm chứng rõ ràng về tính pháp lý, nguồn gốc và cơ chế vận hành. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân cần kịp thời báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, xử lý theo quy định.

Hiện vụ án tiếp tục được điều tra mở rộng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đề nghị những ai là nạn nhân của "Merry Trade" hoặc có liên quan đến Công ty TNHH Merry Global sớm liên hệ để cung cấp thông tin, phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.