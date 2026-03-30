Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

Thanh tra phối hợp Công an làm rõ dự án Làng biệt thự Vườn Hồng Đà Lạt

  • Thứ hai, 30/3/2026 14:45 (GMT+7)
Ngày 30/3, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng cho biết đề nghị Công an phường phối hợp kiểm tra, xác minh việc quản lý và sử dụng đất tại dự án số 62, đường Đống Đa, thuộc phường Xuân Hương - Đà Lạt.

Theo Thanh tra tỉnh Lâm Đồng, trong quá trình thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai, cơ quan này đã nhiều lần gửi văn bản yêu cầu Công ty Cổ phần Minh Hoàng Lê (địa chỉ tại TP.HCM) và chi nhánh tại Đà Lạt cung cấp hồ sơ, tài liệu, đồng thời phối hợp làm việc và kiểm tra thực địa.

Tuy nhiên, đại diện doanh nghiệp liên tục vắng mặt không lý do, không cung cấp hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan chức năng và cũng không tạo điều kiện để đoàn thanh tra thực hiện nhiệm vụ.

Dự án Làng biệt thự Vườn Hồng - Khu nghỉ dưỡng du lịch sinh thái dạng căn hộ cao cấp và khách sạn.

Dự án đang bị thanh tra là "Làng biệt thự Vườn Hồng - Khu nghỉ dưỡng du lịch sinh thái dạng căn hộ cao cấp và khách sạn”, được UBND tỉnh Lâm Đồng cho doanh nghiệp trên thuê đất để triển khai tại số 62, đường Đống Đa từ năm 2006.

Để đảm bảo đủ căn cứ kết luận, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng đề nghị lực lượng Công an cử cán bộ phối hợp xác minh thông tin liên quan đến chi nhánh công ty (nhân sự quản lý, cư trú…) và hiện trạng sử dụng đất tại khu vực dự án.

Tòa nhà thuộc dự án được xây dựng dở dang.

Dự án Làng biệt thự Vườn Hồng có quy mô gần 6 ha, được chấp thuận đầu tư từ năm 2006. Tuy nhiên, ngay từ năm 2007 đã phát sinh sai phạm và bị chính quyền TP Đà Lạt (cũ) xử phạt hành chính, yêu cầu tạm dừng thi công. Sau đó, dù tiếp tục triển khai, chủ đầu tư vẫn xây dựng sai so với thiết kế được phê duyệt.

Khắc Lịch/Công an nhân dân

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý