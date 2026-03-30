Khởi tố cựu Cục trưởng Cục Môi trường Hoàng Văn Thức

Cựu Cục trưởng Cục Môi trường Hoàng Văn Thức bị khởi tố để điều tra hành vi nhận hàng chục tỷ đồng giúp doanh nghiệp trúng thầu.

Liên quan các sai phạm về hệ thống quan trắc môi trường, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C05, Bộ Công an) phối hợp Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội phát hiện hàng loạt vi phạm trong công tác đấu thầu.

Cựu Cục trưởng Cục Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Văn Thức.

Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 11 bị can về các tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ và Nhận hối lộ. Trong số này có ông Hoàng Văn Thức, nguyên Cục trưởng Cục Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường (cũ).

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, sau khi được trúng thầu, các đối tượng đã chi 35 tỷ đồng cho bị can Hoàng Văn Thức cùng cấp dưới là Trần Thị Minh Hương, Giám đốc Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc. Để có tiền chi ngoài hợp đồng, các đối tượng đã nâng giá thiết bị nhập khẩu để có tiền chênh lệch đi chi phí cho chủ đầu tư.

Theo cơ quan điều tra, hệ thống 18 trạm quan trắc chất lượng không khí tự động trên cả nước do Cục Môi trường đầu tư, quản lý từ năm 2020 là một trong các hạng mục liên quan vụ án.

Liên doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn Seiky và Công ty Cổ phần Kỹ thuật Toàn cầu là đơn vị cung cấp hệ thống quan trắc. Nhà chức trách cáo buộc để trúng thầu, các đối tượng đã thông đồng với đơn vị tư vấn thẩm định giá, tư vấn lập hồ sơ mời thầu, cài rào cản kỹ thuật như yêu cầu giấy phép bán hàng, thông số kỹ thuật đặc thù, nhằm loại các đơn vị khác và bảo đảm chỉ liên doanh Seiky - Kỹ thuật Toàn cầu đáp ứng hồ sơ.

Sau khi trúng thầu, các đối tượng bị cho là nâng giá thiết bị nhập khẩu để tạo chênh lệch, lấy tiền chi ngoài hợp đồng cho chủ đầu tư.