Khởi tố 12 người trong vụ án sử dụng mạng máy tính chiếm đoạt tài sản

  • Thứ ba, 31/3/2026 07:32 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Mở rộng vụ án sử dụng mạng máy tính chiếm đoạt tài sản, Công an TP Đà Nẵng khởi tố thêm 12 bị can.

Ngày 30/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với 12 đối tượng về cùng tội danh Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh. Trong số này, có 1 đối tượng hiện cai nghiện tại Cơ sở cai nghiện số 1 TP Đà Nẵng.

Các đối tượng bị khởi tố. Ảnh: C.A.

Theo kết quả điều tra, từ tháng 1/2025 đến ngày 10/3/2025, dưới sự quản lý, hướng dẫn của Trần Đức Duy và Nguyễn Quang Khương, 12 đối tượng đã sử dụng các thiết bị điện tử, công cụ, phần mềm để thu thập thông tin tài khoản thẻ tín dụng có chức năng thanh toán quốc tế do các ngân hàng nước ngoài phát hành.

Những người này sau đó sử dụng trái phép thông tin thẻ để thanh toán hàng nghìn đơn hàng trên sàn thương mại điện tử Amazon, với tổng giá trị hơn 75.000 USD (tương đương hơn 1,9 tỷ đồng), qua đó thu lợi bất chính số tiền 800 triệu đồng.

Trước đó, liên quan đến vụ án này, ngày 13/11/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố, bắt tạm giam 5 bị can giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu cũng về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm những người có liên quan.

Theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi), tham vấn chính sách là việc trao đổi trực tiếp giữa cơ quan lập đề xuất chính sách với cơ quan, tổ chức, cá nhân được tham vấn theo quy định của Luật này nhằm lựa chọn giải pháp, hoàn thiện chính sách của dự án luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

https://vtcnews.vn/khoi-to-them-12-nguoi-trong-vu-an-su-dung-mang-may-tinh-chiem-doat-tai-san-ar1010362.html

Thanh Ba/VTC News

Mạng máy tính Chiếm đoạt tài sản Đà Nẵng Mạng máy tính Chiếm đoạt tài sản

    Chiem doat hon 151 ty dong, nu giam doc linh an chung than hinh anh

    Chiếm đoạt hơn 151 tỷ đồng, nữ giám đốc lĩnh án chung thân

    3 giờ trước 06:26 31/3/2026

    0

    Lấy mác là giám đốc doanh nghiệp, Trang đưa ra những thông tin không đúng sự thật về việc hợp tác quảng cáo cho nhiều nhãn hàng trong lĩnh vực dược phẩm, đồ điện tử gia dụng, rượu vang, qua đó chiếm đoạt hơn 151 tỷ đồng của 35 nhà đầu tư.

    Vu hon 300 tan lon benh: He thong kiem dich te liet tu ben trong hinh anh

    Vụ hơn 300 tấn lợn bệnh: Hệ thống kiểm dịch tê liệt từ bên trong

    2 giờ trước 06:43 31/3/2026

    0

    Theo Luật Thú y, cơ quan quản lý chuyên ngành thú y địa phương giữ vai trò trực tiếp trong việc thực hiện kiểm soát giết mổ. Tuy nhiên, trong vụ án này, các đối tượng móc nối lò mổ để bỏ qua quy trình, dẫn đến hệ thống kiểm dịch đã bị tê liệt từ bên trong.

