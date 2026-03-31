Lời khai cựu Thứ trưởng về việc nhận tiền từ ông chủ Công ty Hoàng Dân

Ngày 31/3, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét xử sơ thẩm cựu Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT, cũ) Hoàng Văn Thắng cùng 22 bị cáo trong vụ án xảy ra tại một số ban quản lý dự án và doanh nghiệp liên quan.

Tại phiên tòa vào cuối chiều 30/3, cựu Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hoàng Văn Thắng khai đã nghe rõ những lời trình bày trước đó của bị cáo Nguyễn Văn Dân (Giám đốc Công ty Hoàng Dân). Bị cáo Thắng khai quen bị cáo Dân từ khoảng năm 2010 khi đi kiểm tra các công trình ở Tây Nguyên.

"Việc nhận tiền của bị cáo Dân là hành động rất sai, vi phạm quy định của Đảng, Nhà nước", bị cáo Thắng trình bày. Theo bị cáo Thắng, lúc đó bị cáo chỉ nghĩ "mình làm tốt, anh em đến cảm ơn thì nhận thôi". Bởi trong các công trình Dân tham gia, có nhiều công trình rất khó khăn, bản thân bị cáo đã cùng anh em lăn lộn để tháo gỡ.

Cựu Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hoàng Văn Thắng.

Sau khi Dân gặp, bị cáo điện cho bị cáo Nghị, nói anh Dân đến gặp tôi, nhà thầu này tôi ủng hộ nhưng phải làm theo luật. Sau đó, bị cáo không có bất cứ tiền nong gì cho đến khi bị cáo nghỉ hưu.

Về việc nhận 200.000 USD của bị cáo Dân tại nhà, bị cáo Thắng ngậm ngùi "nếu bị cáo không nhận tiền thì không thể vướng vào vòng pháp luật. Cái sai của bị cáo là nhận tiền. Bị cáo rất ăn năn khi không giữ được thanh danh của người làm thủy lợi". Lúc bị cáo Dân về, bị cáo mới biết có tiền. Lúc đó, bị cáo không đấu tranh được với chính mình.

Quá trình khai báo, bị cáo Thắng thừa nhận ngoài nhận 200.000 USD nêu trên, từ 2010 đến khi bị cáo nghỉ hưu khoảng 7-8 năm, vào dịp lễ, tết và đi thăm công trường, bị cáo có nhận của Dân khoảng 500 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, bị cáo có tâm nguyện khai hết, không giấu điều gì, nên bị cáo bảo gia đình khắc phục toàn bộ số tiền đã nhận ngay trong ngày. Tổng số tiền gia đình bị cáo chuyển khoản vào tài khoản của Cơ quan điều tra là hơn 6,2 tỷ đồng .

Trả lời câu hỏi "bị cáo nhận thức thế nào về tội danh", bị cáo Thắng nói: "Đây là một cái trả giá rất đắt cho bị cáo. Bị cáo đã không giữ được lời hứa trước Đảng, giữ gìn pháp luật của Nhà nước, không giữ được thanh danh của những người làm thủy lợi. Bị cáo rất hối hận".

Các bị cáo trong vụ án bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Về phần mình, bị cáo Trần Tố Nghị (cựu Quyền Cục trưởng Cục Quản lý Xây dựng công trình - QLXDCT, Bộ NN&PTNN) khai, trong quá trình làm việc, bị cáo Thắng không nói trực tiếp là "tạo điều kiện" cho các nhà thầu, mà chỉ nói theo kiểu vận động, đề nghị các chủ đầu tư ủng hộ để công việc được thuận lợi hơn. Sau đó, bị cáo cũng có trao đổi lại với các chủ đầu tư theo nội dung này.

Bị cáo Nghị cũng thừa nhận đã cầm 13 tỷ đồng từ bị cáo Nguyễn Văn Dân và cho biết trong quá trình đấu thầu, bị cáo cũng có ý kiến với chủ đầu tư. Sau đó, khi công việc hoàn tất, Dân có đến cảm ơn thì bị cáo cũng nghĩ đơn giản "người ta cám ơn mình thì minh nhận thôi".

Tuy nhiên, đến nay bị cáo Nghị nhận thấy đó là hành vi sai trái, là nhận hối lộ. "Sau 40 năm công tác, đến giai đoạn cuối sự nghiệp, tôi đã không giữ được bản thân. Đặc biệt, sự việc xảy ra vào khoảng năm 2008 và đến khi về hưu năm 2018, tôi càng nhận thức rõ sai lầm của mình. Hôm nay, phải đứng trước HĐXX, tôi thấy rất hối hận vì đã không giữ được phẩm chất của mình trong suốt quá trình công tác", bị cáo Trần Tố Nghị nói.

Theo cáo buộc, với vai trò là Quyền Cục trưởng Cục QLXDCT thuộc Bộ NN&PTNT (cũ), sau khi được Nguyễn Văn Dân liên hệ, nhờ tác động, bị cáo Trần Tố Nghị đã có hành vi thỏa thuận, thống nhất với Lê Văn Hiến (Giám đốc Ban 8) về việc tạo điều kiện cho Công ty Hoàng Dân trúng 2 gói thầu số 13 và 17 Dự án hồ Krông Pách Thượng, tỉnh Đắk Lắk.

Hành vi của bị cáo gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 72 tỷ đồng . Bị cáo còn chỉ đạo Nguyễn Hải Thanh (cựu Phó Cục trưởng Cục QLXDCT, kiêm Giám đốc Ban 4) tạo điều kiện cho Liên danh nhà thầu, trong đó có Công ty Hoàng Dân được trúng gói thầu số 36 Dự án hồ Bản Mồng, tỉnh Ngệ An, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 51 tỷ đồng .