Manchester United công bố tân binh đầu tiên

"Manchester United vui mừng xác nhận thương vụ chuyển nhượng Matheus Cunha từ Wolverhampton Wanderers đã hoàn tất. Cầu thủ 26 tuổi người Brazil ký hợp đồng dài hạn với đội bóng đến tháng 6/2030, với tùy chọn gia hạn thêm một năm", thông báo của CLB chủ sân Old Trafford có đoạn.

Cunha chia sẻ trong ngày ra mắt: "Được khoác lên mình chiếc áo đỏ Manchester United là một giấc mơ thành hiện thực. Từ khi còn nhỏ, tôi luôn ngưỡng mộ United qua những trận đấu Premier League trên TV, và hôm nay, tôi có cơ hội trở thành một phần của đội bóng. Tôi rất biết ơn gia đình và tất cả ai giúp tôi đạt được điều này".

Theo The Athletic, MU đồng ý chi trả đầy đủ điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 62,5 triệu bảng cho Cunha. Anh ký vào bản hợp đồng có thời hạn 5 năm với "Quỷ đỏ" và ra mắt ngay trong giai đoạn đầu của mùa hè.

Trong suốt hai mùa rưỡi khoác áo Wolves, Cunha ghi 33 bàn sau 92 lần ra sân. Anh được đánh giá là cái tên phù hợp với hệ thống của HLV Ruben Amorim. Cunha thường hoạt động như một số 10 lệch trái, cũng có thể chơi như một trong hai tiền đạo nâng cao, nhưng cũng thể hiện sự thoải mái khi lùi sâu hơn vào vai trò tiền vệ hỗ trợ để đưa quả bóng từ phần sân nhà sang phía bên kia sân.

Ở tuổi 26, Cunha đang bước vào giai đoạn chín của sự nghiệp. Tài năng, sự sáng tạo, và bản lĩnh sân cỏ không còn là dấu hỏi. Vấn đề là, liệu MU có phải là bến đỗ lý tưởng để giúp gã ngông này phát huy hết tiềm năng.

