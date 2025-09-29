Man Utd rệu rã, Rooney đau đớn thừa nhận sự thật

Thêm một thất bại, thêm một nỗi thất vọng - nhưng lần này, lời cảnh tỉnh vang lên từ chính Wayne Rooney: Manchester United đã đánh mất linh hồn và niềm tin.

Rooney cho rằng MU đã đánh mất linh hồn.

Thất bại 1-3 trước Brentford không chỉ đẩy Man Utd lún sâu ở vị trí 14 Premier League. Nó còn khiến Wayne Rooney - huyền thoại lớn nhất của CLB - phải thốt lên rằng “linh hồn đã rời khỏi Old Trafford” và ông không còn chút niềm tin nào rằng Ruben Amorim có thể xoay chuyển cục diện.

Khi “Quỷ đỏ” trở thành cái bóng của chính mình

Manchester United đang trượt dài trong khủng hoảng. Dưới thời Ruben Amorim, họ chỉ giành 34 điểm sau 33 trận, vẫn chưa có hai chiến thắng liên tiếp ở Premier League. Chuỗi tám trận không thắng trên sân khách, với sáu thất bại, chỉ càng phơi bày sự bệ rạc.

Trong bối cảnh ấy, Wayne Rooney - người ghi bàn nhiều nhất lịch sử CLB - công khai bày tỏ sự tuyệt vọng. Trên podcast The Wayne Rooney Show, anh thẳng thắn: “Tôi đến sân chỉ để chờ họ thua. Tôi không thấy sự chiến đấu, không thấy khát khao. Đây không phải là Man Utd mà tôi từng biết”.

Với Rooney, CLB đang “vỡ vụn”. Anh không tin Amorim có thể vực dậy tập thể rệu rã, dù vẫn khẳng định mong muốn người đồng trang lứa thành công. “Nếu hỏi tôi có tin ông ấy sẽ làm được không, thì câu trả lời thật lòng: tôi không hề có niềm tin”, Rooney thốt lên.

Ruben Amorim vẫn chưa thể giúp MU khởi sắc.

Amorim đến Old Trafford tháng 11/2024 cùng kỳ vọng tái thiết. Nhưng thực tế, đội bóng càng sa sút. Mùa trước, Manchester United kết thúc thứ 15 - thành tích tệ nhất kể từ 1974. Mùa này, họ khởi đầu rệu rã, thậm chí không duy trì nổi hai trận thắng liên tiếp.

Dù vậy, Amorim vẫn khẳng định “không bao giờ lo lắng cho công việc của mình”. Nhưng sự bảo thủ với sơ đồ 3-4-2-1, bất chấp hiệu quả nghèo nàn, đang khiến ông mất điểm. Cựu trung vệ Manchester City, Micah Richards cho rằng đó có thể là “cái bẫy tự sát”, còn cựu tiền đạo tuyển Anh, Alan Shearer thì thẳng thừng: “Amorim may mắn vì chưa bị sa thải”.

Khi ngay cả Rooney - một biểu tượng được kính trọng - cũng quay lưng, đó không chỉ là chỉ trích. Đó là dấu hiệu cho thấy niềm tin nơi người hâm mộ đã cạn kiệt.

Khủng hoảng không chỉ trên sân cỏ

Điều Rooney lo lắng hơn cả: Man Utd đang đánh mất văn hóa và linh hồn. Anh nhắc đến những nhân viên gắn bó 20-30 năm bị sa thải, số lượng nhân sự CLB giảm từ 1.100 xuống còn 700 chỉ trong hai năm. “Linh hồn đã rời khỏi CLB”, Rooney thốt lên.

Tập thể hiện tại của MU rất rệu rã.

Với hai người con đang ăn tập ở học viện, cựu đội trưởng “Quỷ đỏ” càng xót xa: “Tôi thật sự hy vọng điều này không ảnh hưởng đến thế hệ trẻ. Nhưng những gì tôi chứng kiến ở CLB ấy - đó không còn là Man Utd nữa”.

Tập đoàn Ineos của Sir Jim Ratcliffe đã nắm quyền điều hành bóng đá, nhưng sự thay đổi mới chỉ dừng ở cấp quản trị. Trên sân, “Quỷ đỏ” vẫn hỗn loạn. Ngoài sân, niềm tự hào bị xói mòn. Người hâm mộ, theo Rooney, chỉ còn ngồi chờ CLB “sụp đổ”.

Có lẽ chưa bao giờ khoảng cách giữa quá khứ huy hoàng và hiện tại khốn khó lại lớn đến vậy. Rooney, người từng giành 5 chức vô địch Premier League và là biểu tượng chiến đấu của một thế hệ, nay nhìn CLB cũ với đôi mắt xa lạ: “Tôi không nhận ra đội bóng này nữa. Không có khát khao, không có bản lĩnh, không có mong muốn chiến thắng”.

Amorim có thể còn trẻ, còn tương lai, nhưng Old Trafford không phải nơi để học việc. Man Utd cần một cuộc cải tổ toàn diện - từ phòng thay đồ đến văn hóa CLB - nếu không muốn tiếp tục lún sâu trong vòng xoáy.

Manchester United hôm nay không chỉ thua trên sân cỏ. Họ đang thua trong chính bản sắc của mình. Và khi Rooney nói rằng “linh hồn đã rời khỏi CLB”, đó không chỉ là một tiếng thở dài, mà là hồi chuông báo động.

Nếu không thay đổi mạnh mẽ, không gửi đi thông điệp rõ ràng từ giới chủ, Man Utd sẽ không còn là “Quỷ đỏ” khiến cả thế giới phải e ngại, mà chỉ còn là cái bóng xa xăm của một đế chế đã sụp đổ.