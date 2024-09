Thật dễ dàng để chỉ trích Erik Ten Hag nếu thông qua những con số như bề nổi của tảng băng là điểm số và bàn thắng. Một trong những chỉ trích lớn nhất dành cho HLV người Hà Lan là sự yếu kém của hàng công Man Utd, lối chơi thiếu sức sống trước “Gà trống” (biệt danh Tottenham Hotspur).

Theo Flashfootball, chỉ số bàn thắng kỳ vọng của Man Utd trong trận đấu vừa qua tại Old Trafford chỉ là 1,05 - bằng 1/4 so với của Tottenham. Thống kê của Squawka còn chỉ ra xG của “Quỷ đỏ” kém hơn nữa, chỉ 0,97 trong khi của Tottenham lên đến 4,63. Việc Man Utd chịu thua Tottenham là điều không cần bàn cãi và thua đậm cũng phù hợp với những thông số chuyên môn sâu.

Tuy nhiên, nếu nhìn nhận riêng trận thua Tottenham để quy chụp sự yếu kém từ đầu mùa giải của Ten Hag thì có vẻ thiếu công bằng với nhà cầm quân người Hà Lan. Cần lưu ý rằng Man Utd phải đá thiếu người trong suốt 45 phút hiệp hai. Việc "Quỷ đỏ" có thể tung ra 8 lần dứt điểm sau giờ nghỉ, nhiều gấp đôi trong hiệp 1 chơi đủ người là một nỗ lực.

Khuynh hướng chơi tấn công vẫn ngự trị trong cách đá của HLV Ten Hag. Chỉ có điều là khả năng chuyển hóa tấn công thành cơ hội nguy hiểm, từ cơ hội nguy hiểm thành bàn thắng là khâu đang bị tắc, nghẽn cổ chai ở Man Utd.

Man Utd có phải là đội bóng chơi giàu sức tấn công hay không? Nếu nhìn vào số bàn thắng họ ghi được trong mùa giải này, câu trả lời chắc chắn là 0. Sau 6 vòng đấu, đội bóng của Ten Hag chỉ ghi 5 bàn, chỉ hơn mỗi Southampton (2 bàn), bằng 1/3 số bàn của Chelsea, bằng một nửa số bàn của Erling Haaland và ngay cả đội chót bảng Wolves cũng ghi bàn nhiều hơn "Quỷ đỏ".

Mùa giải trước, hàng công Man Utd bị chỉ trích rất nhiều khi chỉ ghi 57 bàn sau 38 vòng. Tuy nhiên, ở 6 vòng đầu tiên, Man Utd cũng ghi được 7 bàn và chỉ 1 trận không ghi bàn. Còn 6 trận mùa này, hàng công “Quỷ đỏ” còn tệ hơn khi chỉ ghi 5 bàn và đã có 3 trận bất lực trước đối thủ gồm 2 trận thua trắng 0-3 trên sân nhà trước Liverpool và Tottenham. Với hiệu suất chưa tới 1 bàn mỗi trận từ đầu mùa, việc lặp lại con số 57 bàn như mùa trước cũng là thách thức.

Tuy nhiên, nếu nhìn sâu vào lối chơi, Ten Hag không đến nỗi tệ như vậy. Cựu HLV Ajax rất thích nói về xG trong mỗi lần đề cập về chuyên môn. Điều này không có gì sai vì thống kê từ môn bóng rổ đem áp dụng sang bóng đá phần nào thể hiện về tiềm năng ghi bàn, tiềm năng chiến thắng của một đội.

Ten Hag xây dựng Man Utd là một đội có tiềm năng tấn công không hề tệ. Thống kê của Squawka chỉ ra rằng Man Utd đang là đội xếp thứ 5 tại Premier League về bàn thắng kỳ vọng khi sở hữu 10,56 xG, chỉ kém Tottenham, Liverpool, Man City và Chelsea còn hơn cả Arsenal.

Nếu nhìn ở bảng trên, dễ thấy 4 đội đang dẫn đầu Premier League đều có mặt trong top 6 về xG. Riêng Tottenham - nếu không có trận tạo ra xG vượt trội trước 10 người của Man Utd - họ có thể còn kém xG so với Arsenal. Như vậy, có thể coi Man Utd là trường hợp vô cùng đặc biệt.

Man Utd với xG cao như lại không có mặt trong top 5 hay thậm chí top 10 bảng xếp hạng Premier League, mà là thứ 12. "Quỷ đỏ" còn có thể rơi xuống thứ 13 nếu Bournemouth thắng Southampton trong trận đấu muộn.

Chỉ số xG cao mà số bàn thắng thấp, trách nhiệm chính không còn thuộc về Ten Hag mà là các tiền đạo. Các chân sút của "Quỷ đỏ" dứt điểm quá dở. Bản hợp đồng được kỳ vọng nhất mùa hè qua là tiền đạo Joshua Zirkzee chỉ ghi 1 bàn trận khai mạc dù có xG là 2,25. Điểm tựa tinh thần cho toàn đội lúc khó khăn Bruno Fernandes có 1,81 xG nhưng vẫn chưa ghi bàn nào.

Riêng Rashford có 1 bàn dù chỉ có 0,5 xG cũng chẳng phải đáng khen. Lý do cho hiệu suất của trung phong này là anh quá nhát chân dứt điểm đến mức Alan Shearer phải chỉ đích danh nêu tên người vô dụng. Qua 420 phút, Rashford mới dứt điểm 4 lần là điều không chấp nhận được.

Chưa cầu thủ nào của Man Utd ghi quá 1 bàn mùa này là lỗi tại ai? Tất nhiên trách nhiệm cuối cùng là Ten Hag vì ông xây dựng lực lượng như vậy. Triết lý của Ten Hag không sai nhưng cách chọn người của HLV Hà Lan quá dở.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.