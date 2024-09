Gary Neville: 'Man United đá kém đội nghiệp dư'

Rạng sáng 30/9 (giờ Hà Nội), MU thất thủ 0-3 trước Tottenham trên sân nhà Old Trafford. Chia sẻ trên sóng Sky Sports, cựu danh thủ Gary Neville chỉ trích gay gắt màn trình diễn của “Quỷ đỏ”, đặc biệt trong hiệp một.

“Tôi không thể tin vào những gì mình vừa chứng kiến. Một màn trình diễn thực sự thảm họa. Đây có lẽ là hiệp một tồi tệ nhất của MU dưới thời Erik ten Hag. Chưa bàn đến việc ghi bàn, tôi chỉ nói về những điều cơ bản nhất trong bóng đá. Tất cả bọn họ trông như sắp tan rã đến nơi”, Gary Neville chia sẻ.

Không chỉ thua 3 bàn không gỡ, Man United còn để lại hình ảnh không đẹp với chiếc thẻ đỏ trực tiếp của Bruno Fernandes. Gary Neville không chỉ trích cá nhân ngôi sao người Bồ Đào Nha, thay vào đó ông tiếp tục nhấn mạnh vào màn thể hiện của toàn đội.

“Pha phạm lỗi đó của Bruno không quá tệ như tôi nghĩ lúc đầu, nhưng tổng thể thì màn trình diễn của toàn bộ cầu thủ MU là một nỗi ô nhục. Tôi nghĩ rằng cách họ chơi bóng trong hiệp một còn kém cả những đội bóng nghiệp dư", Neville cho biết.

Thất bại trước Tottenham đánh dấu trận không thắng thứ ba liên tiếp của “Quỷ đỏ”. Thành tích kém cỏi này khiến áp lực lên HLV Erik ten Hag trở lên lớn hơn.

"Sẽ có rất nhiều câu hỏi cần phải trả lời cho các cầu thủ và huấn luyện viên trong tuần tới. Tôi đã ở Man United đủ lâu để biết rằng một trận đấu như thế này không được phép lặp lại. Quả cầu tuyết đã bắt đầu lăn và Erik ten Hag cần giải quyết vấn đề trước khi quá muộn”, Gary Neville nói thêm.

Trận thua trước Tottenham ở vòng 6 Premier League khiến MU rơi xuống vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng. 2 trận đấu tiếp theo, đội chủ sân Old Trafford sẽ tiếp tục phải đụng độ những đối thủ khó chịu là Porto và Aston Villa.

