Man Utd 0-1 Arsenal: Cunha, Mbeumo chơi nỗ lực

Hai tân binh V.League gây bất ngờ ngay trận mở màn

0

Dù mới lần đầu góp mặt ở sân chơi cao nhất, Ninh Bình FC và PVF-CAND đều để lại dấu ấn mạnh mẽ khi đánh bại những đối thủ giàu kinh nghiệm ở vòng mở màn V.League 2025/26.