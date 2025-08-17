Man Utd 0-1 Arsenal: Cunha, Mbeumo chơi nỗ lực

|
MU nhập cuộc tự tin nhưng vẫn gặp khó trước khả năng dàn xếp đá phạt góc của Arsenal.
Tỷ số: Manchester United 0-1 Arsenal
Cầu thủ ghi bàn: Riccardo Calafiori (14').
Diễn biến chính:
- Phút thứ 7, Bryan Mbeumo đột phá vào vùng cấm rồi tung cú sút bằng chân phải nhưng không thể gây khó khăn cho David Raya.
- Phút 14, Altay Bayindir đấm bóng lỗi, tạo cơ hội cho Calafiori đánh đầu cận thành, mở tỷ số cho Arsenal.
- Video làm chậm cho thấy Bayindir đã chịu tác động từ cầu thủ Arsenal trong vùng 5,5 m nhưng trọng tài từ chối kiểm tra VAR và công nhận bàn thắng của đội khách.
- Phút 24, Mbeumo thoát xuống sau đường chuyền dài của Casemiro nhưng cú sút của bị một hậu vệ Arsenal chặn lại.
- Phút 30, Patrick Dorgu đột phá bên cánh trái rồi tung cú sút đầy uy lực đưa bóng đi trúng cột.
- Phút 32, Matheus Cunha đột phá qua hàng thủ đội khách nhưng cú sút vẫn quá dễ dàng với Raya.
- Phút 38, Cunha vượt qua 2 hậu vệ trước khi dứt điểm từ góc hẹp khiến Raya phải vất vả cản phá.
- Hiệp một khép lại, MU có 11 cú sút, gấp hơn 2 lần Arsenal nhưng đội khách lại nắm lợi thế về tỷ số.
Thành tích đối đầu:
- MU chỉ thua 2 trong 18 lần gần nhất gặp Arsenal tại Old Trafford (thắng 10, hòa 6).
- Arsenal đã ghi bàn trong 11 lần gần nhất hành quân đến sân nhà của MU.
- 3 lần gặp nhau gần nhất ở mùa trước, MU thắng 1, hòa 1 và thua 1 trước Arsenal.
Thông tin trận đấu:
- MU đã thắng 22 trận tại vòng 1 Premier League, thành tích không CLB nào có thể chạm đến.
- Arsenal chỉ giữ sạch lưới 1 lần trong 7 trận đấu gần nhất (thắng 2, hòa 2, thua 3).
- Arsenal bất bại trong 14 trận sân khách gần nhất (7 thắng, 7 hòa).
Sơ đồ chiến thuật:
Những cuốn sách đáng đọc về Ngoại hạng Anh
Mục Thể thao xin giới thiệu tủ sách về Ngoại hạng Anh, cung cấp cho độc giả thông tin về những biểu tượng của giải đấu, các chức vô địch, và những khoảnh khắc đáng nhớ của giải đấu hấp dẫn nhất thế giới.