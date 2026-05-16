Chelsea thua chung kết FA Cup lần thứ 4 liên tiếp

Đêm 16/5, Manchester City đánh bại Chelsea 1-0 ở chung kết FA Cup trên sân Wembley.

Chelsea sa sút không phanh sau chức vô địch thế giới.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Man City nhanh chóng áp đặt thế trận bằng khả năng kiểm soát bóng vượt trội. Đội bóng áo xanh liên tục tạo ra sức ép về phía khung thành Robert Sanchez, dù những cơ hội đầu tiên của Semenyo hay Omar Marmoush đều chưa đủ sắc bén. Chelsea chủ yếu lùi sâu phòng ngự và chờ thời cơ phản công, nhưng Joao Pedro cũng không thể tận dụng tình huống hiếm hoi khi bị Abdukodir Khusanov theo sát.

Phút 27, Man City tưởng như đã mở tỷ số sau pha dứt điểm cận thành của Erling Haaland từ đường chuyền của Matheus Nunes. Tuy nhiên, VAR xác định Nunes đã rơi vào thế việt vị trước đó. Cuối hiệp một, Haaland tiếp tục khiến hàng thủ Chelsea chao đảo với cú sút một chạm nguy hiểm nhưng Sanchez phản xạ xuất sắc cứu thua.

Bước ngoặt trận đấu đến ở phút 72. Sau pha phối hợp bên cánh phải, Haaland thực hiện đường chuyền ngược thuận lợi để Antoine Semenyo khống chế tinh tế rồi dứt điểm hiểm hóc vào góc xa, đánh bại Sanchez và khiến các cổ động viên Man City tại Wembley bùng nổ.

Semenyo sắm vai người hùng.

Chelsea lập tức vùng lên tìm bàn gỡ. Enzo Fernandez suýt đưa trận đấu về vạch xuất phát chỉ ít phút sau đó, nhưng hàng thủ Man City vẫn đứng vững. Ở chiều ngược lại, Sanchez tiếp tục cứu thua trước các cú sút của Nunes và Rayan Cherki để giữ hy vọng cho "The Blues" đến phút cuối.

Tiếng còi mãn cuộc vang lên cũng là lúc Manchester City hoàn tất danh hiệu FA Cup thứ 8 trong lịch sử, cân bằng thành tích của Chelsea. Đây cũng là chiến thắng chung kết Wembley thứ hai của thầy trò Pep Guardiola trong mùa giải, đồng thời tạo cú hích tinh thần lớn trước giai đoạn quyết định của Premier League. Trong khi đó, Chelsea tiếp tục trải qua nỗi ám ảnh khi thua cả bốn trận chung kết FA Cup gần nhất.