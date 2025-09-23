Màn tâng bóng hỏng của Dembele gây sốt trở lại

Chủ nhân của danh hiệu Quả bóng vàng 2025, Ousmane Dembele, từng bị cư dân mạng chế nhạo sau màn tâng bóng hỏng khi ra mắt Barcelona vào năm 2017.

Dembele thắng giải Quả bóng vàng 2025. Ảnh: Reuters.

Rạng sáng 23/9, Dembele trở thành chủ nhân giải Quả bóng vàng 2025 do tạp chí France Football tổ chức. Tiền đạo sinh năm 1997 trở thành cầu thủ PSG thứ hai trong lịch sử, sau Lionel Messi, giành Quả bóng vàng.

Truyền thông thế giới chúc mừng chiến thắng của Dembele sau một năm thi đấu bùng nổ cùng PSG. Nhưng cũng có bộ phận CĐV đào lại những khoảnh khắc xấu hổ của tiền đạo người Pháp trong quá khứ để châm chọc anh.

Trở lại năm 2017, hơn 17.000 CĐV Barcelona đã đến sân Camp Nou để theo dõi màn ra mắt của Dembele, bản hợp đồng trị giá 105 triệu euro. Dembele gây chú ý với màn tâng bóng đơn giản bằng mu chính diện và má ngoài. Tuy nhiên, khi cố gắng trình diễn kiểu gắp bóng qua đầu, anh đã làm hỏng.

Tiền đạo này tỏ ra lúng túng và thực hiện lại màn tâng bóng nhiều lần nhưng tiếp tục xử lý không thành công, tạo nên cảm giác ngượng ngùng trước hàng chục nghìn CĐV. Thời điểm đó, nhiều người hâm mộ Barcelona tỏ ra nghi ngờ năng lực của Dembele, cho rằng anh sẽ trở thành "bom xịt tại Camp Nou".

Dembele tâng bóng hỏng nhiều lần trong ngày ra mắt Barcelona.

Thực tế cho thấy Dembele trải qua giai đoạn thất vọng trong sự nghiệp khi chơi tại Barcelona, khi anh chỉ ghi 24 bàn sau 127 lần ra sân. Chỉ đến khi khoác áo PSG và được HLV Luis Enrique dẫn dắt, tiền đạo này mới có bước nhảy vọt trong sự nghiệp.

"Trước đó, tôi chưa bao giờ đặt mục tiêu giành Quả bóng vàng, nhưng tôi đã làm được vào hôm nay. Những gì tôi vừa trải qua thật phi thường. Tôi cũng không biết diễn tả cảm xúc của mình lúc này ra sao", Dembele phát biểu sau khi thắng giải tại Nhà hát Chatelet (Pháp).

Mùa giải 2024/25 là một năm phi thường của Dembele. Tiền đạo này ghi 35 bàn thắng, có thêm 16 pha kiến tạo. Màn trình diễn bùng nổ của cựu sao Barcelona giúp PSG giành chức vô địch Champions League, Ligue 1, Cúp Quốc gia, Siêu cúp Pháp và Siêu cúp châu Âu.

Kỳ tích của Dembele tại gala Quả bóng vàng Dembele là cầu thủ đầu tiên trong lịch sử giành Quả bóng vàng nhờ màn trình diễn trong màu áo PSG.