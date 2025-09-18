Màn tái xuất thảm họa của Postecoglou

Sau thất bại tan nát 0-3 trước Arsenal ở Premier League, thầy trò Ange Postecoglou dẫn 2 bàn nhưng vẫn bị đội hạng Nhất Swansea loại khỏi League Cup vào rạng sáng 18/9.

Nottingham chưa thể vượt qua khủng hoảng.

Nottingham Forest nhập cuộc đầy tự tin tại sân Liberty trong một đêm mưa nặng hạt. Tân binh Igor Jesus trở thành ngôi sao sáng nhất hiệp một khi lập cú đúp. Bàn mở tỷ số đến ở phút 14 sau một tình huống xử lý khéo léo và dứt điểm quyết đoán về góc xa. Trước khi hiệp một khép lại, tiền đạo người Brazil tiếp tục nhân đôi cách biệt sau pha phối hợp uyển chuyển, mang đến lợi thế tưởng chừng an toàn cho đội khách.

Tuy nhiên, hiệp hai đã chứng kiến một kịch bản hoàn toàn khác. Swansea dâng cao đội hình và kiên nhẫn tìm cơ hội. Phút 70, trung vệ Cameron Burgess đánh đầu dũng mãnh từ quả phạt góc, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 và mở ra hy vọng cho đội chủ nhà.

Khi trận đấu bước vào những phút bù giờ, bi kịch ập đến với Forest. Phút 90+3, cầu thủ vào sân thay người Zan Vipotnik nhanh chân dứt điểm san bằng cách biệt trong sự vỡ òa của các khán đài. Chỉ vài phút sau, Burgess lại xuất hiện đúng lúc để đá bồi sau cú sút dội xà của Ethan Galbraith, hoàn tất cú đúp và ấn định chiến thắng 3-2 nghẹt thở cho Swansea.

Thất bại này khiến Nottingham Forest không thể tiến sâu tại League Cup, đồng thời phơi bày nhiều vấn đề trong hệ thống phòng ngự dưới thời Postecoglou. Đội chủ sân City Ground họ đã để thủng lưới tới 6 bàn chỉ sau hai trận đấu gần nhất.