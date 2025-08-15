Màn lội ngược dòng không tưởng ở cúp châu Âu

CLB Brondby IF viết nên một trong những trang sử hào hùng nhất lịch sử bóng đá Đan Mạch và châu Âu khi lội ngược dòng ngoạn mục trước Víkingur Reykjavík (Iceland), ở vòng sơ loại thứ ba UEFA Conference League 2025/26.

Cú lội ngược dòng từ 0-3 thành 4-3 của Brondby trước Víkingur Reykjavík, dù chỉ còn 10 người từ phút 18, là một trong những màn trình diễn ấn tượng nhất tại vòng sơ loại các cúp châu Âu mùa này.

Rạng sáng 15/8, dù thua 0-3 ở lượt đi và bị mất người từ phút 18 ở trận lượt về, Brondby vẫn giành chiến thắng 4-0 tại sân nhà, để vượt qua Víkingur với tổng tỷ số 4-3 chung cuộc. Cú lội ngược dòng này gây sốc với giới chuyên môn và người hâm mộ, đồng thời minh chứng cho tinh thần chiến đấu kiên cường của đội bóng Đan Mạch.

Ở trận lượt đi trên đất Iceland, Víkingur Reykjavík tận dụng tốt ưu thế sân nhà để đánh bại Brøndby 3-0. Trận thua này đặt Brondby vào tình thế cực kỳ khó khăn, phải thắng cách biệt ít nhất 3 bàn ở lượt về để lật ngược tình thế.

Tình hình càng trở nên tồi tệ khi hậu vệ Christian Bischoff của CLB Đan Mạch nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 18 trận lượt về do lỗi đánh nguội, khiến đội chủ nhà chỉ còn 10 người trong hơn 70 phút còn lại.

Dù đối mặt với bất lợi lớn, 10 người Brondby đã tạo nên một trong những màn lội ngược dòng khó tin, khi ghi 4 bàn ở các phút 45+2, 52, 57 và 71 để thắng ngược đối thủ. Họ thậm chí kiểm soát bóng tới 58%, tung ra 14 cú sút (5 trúng đích), so với 42% kiểm soát bóng và 13 cú sút (4 trúng đích) của Víkingur.

Với chiến thắng khó tin này, CLB Đan Mạch sẽ tiến vào vòng play-off cuối cùng của UEFA Conference League 2025/26 gặp Strasbourg (Pháp).