Man City vẫn là quyền lực tuyệt đối

Một người chọn bộ vest lịch lãm, trong khi người kia khoác áo phông, gợi ý rằng Manchester United coi trận Siêu cúp Anh là điều gì đó rất quan trọng, còn Manchester City thì không.

Kết thúc mùa 2023/24, Erik ten Hag làm đảo lộn mọi dự đoán. Chức vô địch FA Cup giải cứu sự nghiệp chiến lược gia người Hà Lan, giúp ông được ban lãnh đạo giữ lại đội bóng bằng hợp đồng mới có thời hạn tới năm 2026.

Hơn một tiếng trước khi trận Siêu cúp Anh mùa 2024/25 bắt đầu, chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano cho biết Manchester United đạt được thỏa thuận cần thiết với Bayern Munich để chiêu mộ hai hậu vệ Noussair Mazraoui và Matthijs de Ligt. Tới nay, sân Old Trafford chào đón 4 tân binh, gồm Leny Yoro, Joshua Zirkzee, Mazraoui và De Ligt. Ở những ngày còn lại của kỳ chuyển nhượng hè, Manchester United có thể đón thêm một tiền vệ phòng ngự.

Erik ten Hag đang có sự tín nhiệm cao từ ban lãnh đạo Manchester United. Vấn đề lúc này là HLV 54 tuổi sẽ đền đáp niềm tin của thượng tầng thế nào.

Sau tất cả, Ten Hag hiểu rằng chỉ có chiến thắng mới làm êm xuôi mọi thứ, đảm bảo chiếc ghế bản thân nắm giữ ở "Nhà hát của những giấc mơ". Điều này lý giải Ten Hag chọn bộ vest rất lịch lãm cho trận Siêu cúp Anh. Một chỉ dấu cho sự chỉn chu và nghiêm trang, dù rằng danh hiệu này không phải thứ gì quá to tát.

Trong đội hình ra sân của Manchester United, Ten Hag sử dụng những quân bài tốt nhất, với Bruno Fernandes, Mason Mount, Marcus Rashford, Casemiro và Kobbie Mainoo - người mới 3 tuần trước còn chơi trận chung kết Euro 2024 gặp Tây Ban Nha.

Hơn ai hết, Ten Hag hiểu rõ sức ép lúc này lớn thế nào. Đã có những tin đồn về việc ban lãnh đạo Manchester United xem xét thay Ten Hag bằng Ruud van Nistelrooy nếu CLB không có được những kết quả tốt.

Với Manchester City, danh hiệu Siêu cúp Anh như món quà lưu niệm lấp lánh mà "có cũng được, không cũng chẳng sao". Những mùa gần đây, người ta nói nhiều về điệp khúc "Mất Siêu cúp Anh, vô địch Premier League" với đội bóng dưới trướng Guardiola - vốn có thiên hướng khởi đầu thất vọng và kết thúc trong vinh quang.

Nhưng nói vậy không có nghĩa Manchester City đánh giá thấp trận tranh Siêu cúp Anh. Erling Haaland, Jeremy Doku, Mateo Kovacic, Ruben Dias, Josko Gvardiol, Ederson đều được ra sân từ đầu. Tuy nhiên, sát cánh cùng họ là Rico Lewis, James McAtee, Oscar Bobb, Nico O'Reilly - những người còn rất trẻ.

Như Mainoo, Phil Foden và John Stones cũng chơi trận chung kết Euro 2024 nhưng không có mặt. Kevin de Bruyne chỉ được vào sân từ phút 90. Rodri chưa hội quân cùng Manchester City sau khi trải qua mùa hè thành công rực rỡ. Trên hàng công, Julian Alvarez đã bị CLB bán sang Atletico Madrid.

Pep không coi trận Siêu cúp Anh là mặt trận quá quan trọng để tung hết quân bài mạnh nhất. Ông xem đây như cữ dượt để "làm nóng" cho mùa giải mới.

Manchester City mang tâm lý rất thoải mái khi chạm trán Manchester United. Từ HLV tới cầu thủ, họ không hề tỏ ra sợ hãi, rằng một thất bại sẽ khiến tất cả lâm vào khủng hoảng, đối mặt với búa rìu chỉ trích từ truyền thông.

Trong 30 phút đầu tiên, Manchester City vẫn chơi hay, tạo ra thế trận trên cơ so với đối thủ. Dàn cầu thủ trẻ với McAtee, Bobb, Lewis không hề bị ngợp. Họ làm khó được "Quỷ đỏ" trong nhiều thời điểm. Theo FlashScore, Manchester City kiểm soát bóng 59%, tung ra 8 cú sút, 1 trong đó trúng đích suốt trận đấu. Tỷ lệ bàn thắng kỳ vọng (xG) của họ đạt 0.71.

Đồng ý rằng vắng De Bruyne, Foden và Rodri làm suy giảm sức mạnh của Manchester City. Tuy nhiên, cái uy của "Ông vua" Premier League vẫn còn hiện diện trên áo các cầu thủ.

Quan trọng hơn, Pep như lập trình sẵn lối chơi, tạo ra bản sắc riêng cho "The Cityzens", để rồi phần còn lại chỉ việc bật công tắc khởi động. Lúc này, kết quả phụ thuộc vào chất lượng con người.

Khép lại trận Siêu cúp Anh, tỷ số là 1-1. Trên chấm luân lưu, Manchester City giành chiến thắng 7-6. Sau nhiều năm không có khởi đầu suôn sẻ, đoàn quân của Pep phá dớp. Trên mạng xã hội, người dùng đùa cợt rằng Manchester City lẽ ra nên thua ở trận Siêu cúp Anh, vì như vậy họ mới đăng quang Premier League vào cuối mùa.

Manchester City vẫn mạnh, còn Manchester United tiếp tục bị bỏ lại phía sau. Thứ bóng đá các cầu thủ thể hiện trên sân nói lên điều đó. Trong khi Manchester United chật vật với bài toán xây chắc tuyến giữa, đại kình địch cùng thành phố chuẩn bị đón Rodri, John Stones, Phil Foden trở lại. Đó lại là những ngôi sao đẳng cấp thế giới.

Với danh hiệu vô địch Siêu cúp Anh, Manchester City làm nóng máy sớm hơn dự kiến. Phần còn lại của Premier League nên cảm thấy lo sợ. Với Manchester United, 20 ngày còn lại của kỳ chuyển nhượng là thời gian vàng để họ nỗ lực làm điều gì đó kỳ diệu.

