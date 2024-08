Cái gục đầu vào tay nói lên tất cả về Rashford

"CLB (Manchester United - PV) nên tránh thiên vị cho những cầu thủ Anh và trao cơ hội cho mọi người", cựu trung vệ "Quỷ đỏ" nói với The Times.

"Họ nên tạo ra bầu không khí cạnh tranh trong phòng thay đồ, chứ không chỉ tập trung vào cá nhân riêng biệt nào. Tôi luôn có cảm giác rằng cầu thủ thuộc đội tuyển quốc gia luôn được ưu ái", Bailly nhấn mạnh.

Bailly gắn bó với Manchester United trong giai đoạn 2016-2023. Chừng ấy năm đủ giúp cầu thủ người Bờ Biển Ngà hiểu mọi chuyện, nhìn thấy nhiều thứ và nắm rõ sự tình nội bộ đội bóng hơn bất kỳ ai.

Trên sân Wembley tối 10/8, HLV Erik ten Hag để Marcus Rashford đá chính ở trận Siêu cúp Anh gặp Manchester City. Trong khi đó, Alejandro Garnacho - người chỉ thi đấu 66 phút trên hành trình giành chức vô địch Copa America 2024 cùng tuyển Argentina hè qua - phải dự bị.

Suốt thời gian có mặt trên sân, Rashford gây thất vọng, bỏ lỡ 2 cơ hội ghi bàn. Sau khoảnh khắc dứt điểm trúng cột bằng chân trái, tiền đạo người Anh gục đầu vào tay, chỉ dấu cho sự thất vọng tràn trề. Nếu Rashford chuyển hóa những cơ hội có được thành bàn, chính Manchester United đã giương cao danh hiệu Siêu cúp Anh.

Trong khi đó, Garnacho sau khi vào sân thay Amad Diallo lập tức tỏa sáng. Phút 82, tiền đạo cánh người Argentina ghi bàn mở tỷ số trận đấu. Dù rằng Bernardo Silva gỡ hòa 1-1 cho Manchester City không lâu sau, những gì Garnacho thể hiện không khỏi làm người hâm mộ bức xúc, họ cho rằng HLV Ten Hag nên đặt niềm tin vào cầu thủ trẻ người Nam Mỹ, thay vì Rashford trồi sụt phong độ.

Để so sánh, thành tích ghi bàn của Rashford và Garnacho ở mùa 2023/24 khá cân bằng. 7 bàn và 4 kiến tạo tại Premier League là thống kê của Garnacho. Trong khi đó, Rashford đóng góp 7 pha lập công và 2 đường chuyền dọn cỗ.

Tuy nhiên, mùa 2024/25 đánh dấu năm thứ 10 Rashford xuất hiện ở sân chơi Premier League trong màu áo Manchester United. Còn Garnacho, đây mới là năm thứ tư.

Tài năng 20 tuổi cũng chỉ mới bùng nổ trong hai mùa gần đây, đặc biệt ở mùa 2023/24. Đó là thời điểm chân chạy cánh người Argentina chinh phục HLV Erik ten Hag bằng màn trình diễn ấn tượng, thậm chí đánh bật Rashford khỏi vị trí hành lang trái.

Với các tiền đạo, số bàn thắng trở thành thước đo chân thật nhất đánh giá chất lượng chuyên môn. Rashford không phải tiền đạo dở, nhưng chưa bao giờ vươn tới hàng ngũ đẳng cấp thế giới. Họng súng thượng thặng Manchester United có thể trông cậy.

Những thống kê không biết nói dối. Mùa 2021, Rashford ghi 21 bàn trên tất cả đấu trường. Nhưng một năm sau, thành tích của cầu thủ rớt xuống còn 5 pha lập công.

Khi Erik ten Hag đến, ông kích hoạt sự bùng nổ trong Rashford, giúp mũi nhọn người Anh ghi 30 bàn trên mọi mắt trận. Dù vậy, kịch bản cũ tái diễn vào năm tiếp theo. Tiền đạo 26 tuổi chỉ có 8 pha lập công.

Sự thất thường của Rashford ảnh hưởng không nhỏ đến sức mạnh Manchester United. Khép lại mùa giải 2023/24, "Quỷ đỏ" đứng thứ 8, ghi 57 bàn và để thủng lưới 58 lần. Số bàn thắng của đội chủ sân Old Trafford kém hơn cả West Ham United và đương nhiên thua xa Manchester City, Arsenal, Liverpool hay Aston Villa.

Quá khứ là thứ không thể thay đổi. Ten Hag có lẽ chưa bao giờ vịn vào những điều đã xảy ra để áp dụng cho hiện tại.

Rashford của mùa trước là nỗi thất vọng, nhưng trong giai đoạn chạy đà cho mùa giải mới 2024/25, tiền đạo này chơi không đến nỗi tệ. Chính điều đó có thể dẫn tới quyết định xếp tiền đạo người Anh đá chính trước Manchester City, thay vì Garnacho.

Canh bạc ấy sụp đổ hoàn toàn. Rashford tỏ ra vụng về, đánh mất sự tự tin vốn có. Trong hiệp một, tiền đạo người Anh đứng trước thời cơ làm tung lưới Ederson, nhưng pha cứa lòng hoàn toàn nghiệp dư.

Trên mạng xã hội, người dùng ngao ngán khi chứng kiến chân sút số 10 phung phí cơ hội. Họ còn nói rằng Manchester United đã sai khi bán Mason Greenwood và giữ Rashford ở lại "Nhà hát của những giấc mơ".

Trong hè 2024, Manchester United tuyển mộ Ruud van Nistelrooy - một cựu trung phong đội bóng - vào hàng ngũ trợ lý cho Ten Hag. Không cần phải sở hữu IQ của thiên tài để tìm ra lý do cựu danh thủ người Hà Lan được chọn. Manchester United muốn Van Nistelrooy truyền đạt kinh nghiệm cá nhân cho những mũi nhọn như Rashford, Garnacho, Hojlund..., để giúp họ nâng cao chất lượng.

Ở thời đỉnh cao, Van Nistelroor là tiền đạo xuất sắc. Huyền thoại Paul Scholes từng nói rằng cựu danh thủ người Hà Lan là trung phong hay nhất mình từng chơi cùng, thậm chí đứng trên cả Andy Cole, Wayne Rooney.

"Ngay từ những ngày đầu tiên nhìn thấy anh ấy tập luyện, tôi đã nghĩ 'Wow, Van Nistelrooy quả là chân sút xuất sắc. Anh ấy sống nhờ những bàn thắng'", Scholes đánh giá.

Trong khi đó, HLV Ten Hag nói về quyết định xếp Van Nistelrooy vào hàng ngũ trợ lý: "Cậu ấy sẽ làm việc ở nhiều lĩnh vực khác nhau, nhưng tôi nghĩ các tiền đạo chắc chắn được hưởng lợi. Van Nistelrooy sẽ tạo ra tác động lớn đến họ", HLV Ten Hag chia sẻ.

Sẽ có tình tiết giảm nghẹ cho Rashford vì khả năng dứt điểm tệ hại bởi Van Nistelrooy chỉ mới gia nhập CLB chưa lâu. Dù vậy, tiền đạo người Anh cần sớm thức tỉnh để trở lại với phiên bản nguy hiểm nhất. Mùa giải mới chỉ còn vài ngày sẽ khởi tranh. Tiếng đồng hồ kêu tích tắc không chờ đợi ai.

Với Ten Hag, cảnh báo từ Bailly là điều ông nên lưu tâm. Bất kỳ sự thiên vị nào - nếu ở trong văn hóa Manchester United - sẽ dẫn đến kết cục tệ hại. Ở đây, Ten Hag là người lãnh đủ nếu thiếu sự quyết đoán.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.