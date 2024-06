Rashford được hỏi mua với giá cao nhất 150 triệu bảng

Báo chí Anh loan tin Al Ittihad coi Marcus Rashford là mục tiêu chuyển nhượng quan trọng mùa hè này. CLB đang thi đấu ở Saudi Pro League có thể đưa ra lời đề nghị lên đến 150 triệu euro cho thương vụ chiêu mộ tiền đạo MU.

Ngoài ra, nếu Rashford gia nhập Al Ittihad, anh sẽ có thể nhận được mức lương lên đến 600.000 euro/tuần. Ở Old Trafford hiện tại, lương của Rashford cao nhất cũng chỉ khoảng 375.000 bảng/tuần (tương đương khoảng 444.000 euro) sau đợt gia hạn hè 2023.

Việc Al Ittihad gia nhập cuộc đua giành chữ ký của tiền đạo sinh năm 1997 có thể khiến thượng tầng của Man United cân nhắc lại. Trước đó, truyền thông Anh đưa tin MU đã đạt được thỏa thuận với Paris Saint-Germain. "Quỷ đỏ" dự định giảm giá Rashford để có thể sớm "tiễn" cầu thủ vô kỷ luật và có ngân sách để chuẩn bị nhân sự cho mùa giải mới.

Bản thân Rashford có lẽ cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng nếu ra đi. Ở PSG, anh vẫn sẽ còn nguyên cơ hội chinh chiến tại UEFA Champions League.

Trong khi đó, nếu sang Al Ittihad, Rashford sẽ có thu nhập khổng lồ với một cầu thủ 26 tuổi. Đổi lại, anh sẽ không có cơ hội dự Champions League hay cạnh tranh danh hiệu Quả bóng vàng.

