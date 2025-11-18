Man City ra giá trăm triệu euro cho Arda Guler

CLB thành Manchester sẵn sàng chi đậm để sở hữu tài năng trẻ đang khoác áo Real Madrid.

Guler nằm trong tầm ngắm Man City.

Theo Fichajes, Manchester City sẵn sàng gửi đề nghị trị giá 100 triệu euro đến Real Madrid, qua đó biến Arda Guler thành tân binh có mức phí chuyển nhượng cao thứ 2 lịch sử sân Etihad, chỉ xếp sau Jack Grealish, khi anh cập bến từ Aston Villa với giá 117,5 triệu euro.

"Pep Guardiola đặc biệt ấn tượng với tài năng của Guler và tin rằng sao trẻ người Thổ Nhĩ Kỳ sẽ hoàn toàn phù hợp với hệ thống của Man City trong vai trò của một số 8", tờ báo Tây Ban Nha tiết lộ.

Ở mùa này, Guler được HLV Xabi Alonso sử dụng nhiều. Tiền vệ sinh năm 2005 cũng đáp lại kỳ vọng bằng 3 bàn, 5 kiến tạo sau 12 lần ra sân tại La Liga. Dù vậy, Guler vẫn còn khá non kinh nghiệm, đặc biệt là ở những trận cầu lớn.

Sau trận thua Liverpool ở Champions League, nhiều thành viên ban huấn luyện Real Madrid hoài nghi về tài năng trẻ của bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ. Các nguồn tin nội bộ từ Real tiết lộ cả HLV Alonso cũng đồng thuận rằng Guler chưa đủ khả năng đảm nhận vai trò chủ chốt trong các trận đấu đỉnh cao.

Guler có kỹ thuật, tầm nhìn, những điều không thể phủ nhận. Nhưng ở những trận đấu lớn, một trụ cột của Real cần nhiều hơn thế: sự điềm tĩnh dưới áp lực, thể lực bền bỉ và khả năng đọc trận đấu ở cấp độ cao nhất.

Hiện tại, Guler vẫn thiếu những điều đó. Vì vậy, đề nghị 100 triệu euro từ Man City có thể mở ra hướng đi mới cho "Los Blancos", đó là bán Guler và đưa về một tiền vệ đẳng cấp hơn.