Man City quá đáng sợ

Sau hai ngày thi đấu đầu tiên của vòng mở màn Premier League 2025/26, Manchester City là đội thể hiện sự vượt trội trong thống kê về quãng đường di chuyển.

Manchester City đang dẫn đầu danh sách các đội di chuyển nhiều nhất trong vòng mở màn Premier League 2025/26.

Theo dữ liệu từ Sofascore, cả đội Man City đạt quãng đường di chuyển lên tới 122,4 km trong chiến thắng 4-0 trước Wolverhampton rạng sáng 17/8. Đây là con số cao nhất trong 12 đội đã ra quân ở vòng mở màn Premier League 2025/26.

Manchester City (122,4 km) bỏ xa Wolverhampton Wanderers (112,6 km) và Liverpool (112,5 km), những đội có tổng quãng đường di chuyển cao tiếp theo ở vòng 1 Premier League. Dưới sự dẫn dắt của HLV Pep Guardiola, Man City thể hiện phong cách kiểm soát bóng kết hợp với pressing cường độ cao trong trận thắng tại sân Molineux.

Theo The Times, Man City đang trình làng một bộ mặt mới, chơi cơ động, quyết liệt và dâng cao đội hình hơn những mùa giải trước. Quãng đường di chuyển ấn tượng này phản ánh nỗ lực của các tân binh như Tijjani Reijnders hay Rayan Cherki, những người chơi hay trước Wolverhampton.

Thống kê về quãng đường di chuyển vốn là một chỉ số quan trọng để đánh giá nỗ lực và cường độ thi đấu của các đội bóng. Việc Man City dẫn đầu với khoảng cách gần 10 km so với Wolves và Liverpool, cho thấy họ không chỉ có nền tảng kỹ thuật để kiểm soát bóng (68% thời lượng trận đấu với Wolves) mà còn đủ sức duy trì áp lực liên tục lên đối thủ.

Điều này đặc biệt đáng chú ý khi Man City đã chia tay các trụ cột như Kevin De Bruyne và Kyle Walker hè này, đồng thời Rodri cũng chưa thể trở lại thi đấu. Việc Man City vượt trội về quãng đường di chuyển cho thấy họ dường như tìm lại đôi chân dưới thời Pep.