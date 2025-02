Man City kiện Premier League

Theo Mail Sport, các luật sư của Man City đã thông báo với Premier League rằng họ yêu cầu một phiên điều trần để xem xét các sửa đổi đối với quy định Giao dịch với các bên liên quan (APT). Đây vốn là điều khoản gây tranh cãi suốt thời gian qua và tâm điểm của cuộc chiến pháp lý kéo dài giữa hai bên.

Hệ thống APT được Premier League đưa ra để kiểm soát các giao dịch tài chính của một CLB với những công ty hoặc tổ chức có liên quan đến giới chủ đội bóng. Man City bị cáo buộc cùng nhà tài trợ thổi giá các hợp đồng, từ đó làm đẹp sổ sách khi báo cáo lên ban tổ chức Premier League.

Tháng 10/2024, Man City từng giành chiến thắng quan trọng khi Tòa án Trọng tài thể thao (CAS) phán quyết hệ thống APT thực sự không phù hợp. "Premier League sai khi chặn hai hợp đồng quảng cáo của Man City", CAS thông báo.

Hai hợp đồng bị giải Ngoại hạng Anh nghi ngờ là 350 triệu bảng tài trợ từ hãng hàng không Etihad, 650 triệu bảng với hãng đồ thể thao Puma. Premier League ngăn Man City ký hợp đồng với các đối tác, khiến CLB chủ sân Etihad chịu thiệt hại.

Premier League nhanh chóng điều chỉnh và thông qua các quy định mới. Tuy nhiên, động thái này làm tăng thêm sự nghi ngờ và bất mãn từ phía Man City.

Luật sư của Man City, Simon Cliff, từng cảnh báo rằng CLB sẽ có hành động pháp lý nếu các quy định mới được thông qua một cách vội vàng. Đúng như dự đoán, đội chủ sân Etihad giờ đây thực hiện lời đe dọa đó.

Trọng tâm của vấn đề nằm ở các khoản vay từ cổ đông và cách định giá các hợp đồng tài trợ. Man City cho rằng hệ thống hiện tại tồn tại những kẽ hở cho phép một số CLB được ưu ái một cách không công bằng. Những khoản vay không bị đánh giá theo đúng giá trị thị trường tạo ra một sân chơi không bình đẳng.

Câu hỏi lớn hiện nay là liệu hệ thống APT có bị vô hiệu hóa hoàn toàn hay không. Cả hai bên đều đang chờ đợi một phán quyết cuối cùng từ hội đồng trọng tài, trong một cuộc đấu trí mà kết quả khó đoán trước.

Trong khi đó, cuộc điều tra liên quan đến 115 cáo buộc vi phạm quy tắc tài chính của Man City tại Premier League chưa có phán quyết cuối cùng. Trận chiến pháp lý giữa nhà vô địch nước Anh và ban tổ chức giải dường như còn rất lâu mới đi đến hồi kết.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.