Man City không lo bị đánh rớt hạng

Nhà đương kim vô địch Premier League hiện đối mặt với 115 cáo buộc liên quan đến Luật Công bằng tài chính (FFP). Man City có nguy cơ bị phạt nặng, từ trừ điểm, cấm chuyển nhượng cho đến bị giáng xuống hạng dưới.

Tuy nhiên, theo Goal, đội bóng chủ sân Etihad không lo lắng. Ngược lại, Man City tiếp tục chi tiêu mạnh tay trong kỳ chuyển nhượng tháng 1/2025. Hơn 200 triệu euro đã được Man City rót vào phiên chợ đông để mang về 4 tân binh đắt đỏ.

Không chỉ giữ chân Erling Haaland bằng bản hợp đồng mới có thời hạn 10 năm, "The Citizens" còn bổ sung 4 cầu thủ gồm Nico Gonzalez, Abdukodir Khusanov, Omar Marmouch và Vitor Reis. Động thái này cho thấy Man City tự tin sẽ tránh được những lệnh trừng phạt nặng nề nhất từ FFP.

Chuyên gia tài chính bóng đá Stefan Borson chia sẻ trên talkSPORT: "Xét về mặt logic kinh doanh, nếu hội đồng quản trị thực sự lo ngại về kết quả của vụ kiện hoặc có bất kỳ sự bất ổn nào, đặc biệt là nguy cơ rớt hạng, họ sẽ rất thận trọng. Nếu phán quyết bất lợi, Man City buộc phải cắt giảm quỹ lương nhanh chóng và bán tháo cầu thủ để cân đối tài chính".

"Không có cách nào để họ có thể thích nghi ngay lập tức với quy định FFP. Nếu Man City thực sự nghi ngờ về khả năng thắng vụ kiện này, họ hẳn đã có những bước đi cẩn trọng hơn thay vì tiếp tục đầu tư mạnh", Borson nhấn mạnh.

Hiện tại, Man City đặt mục tiêu lọt vào top 4 mùa giải 2024/25. Ngoài ra, thầy trò Pep Guardiola cũng hy vọng tiến sâu ở FA Cup và chuẩn bị đối đầu Real Madrid ở vòng play-off Champions League.

