Man City bị chất vấn về 'kế hoạch B' khi Haaland tịt ngòi

Thất bại 1-2 trước Newcastle tại St James’ Park không chỉ khiến Manchester City đứt mạch ổn định, mà còn làm dấy lên câu hỏi cũ nhưng ngày càng nhức nhối: Điều gì xảy ra nếu Erling Haaland không ghi bàn?

Man City đang phụ thuộc vào Haaland.

Haaland đã có 14 bàn tại Premier League mùa này, nhưng phía sau anh là khoảng trống lớn. Tám đồng đội khác mỗi người mới chỉ đóng góp vỏn vẹn một bàn, và không ai vượt mốc hai bàn. Sự phụ thuộc ngày một rõ rệt.

Cựu hậu vệ Micah Richards thẳng thắn trên Sky Sports: “Haaland gánh hết bàn thắng. Man City đang lệ thuộc vào cậu ấy. Họ tạo ra cơ hội, Haaland bỏ lỡ, và chẳng ai khác đứng ra giải quyết tình huống. Foden chơi tốt, Doku cũng có phong độ, nhưng khi cần họ tỏa sáng trong khoảnh khắc quyết định, họ không làm được. Nếu Haaland chấn thương hoặc sa sút, CLB sẽ xoay xở thế nào?”.

Trong bối cảnh Haaland đang chạm mốc 99 bàn tại Premier League, chỉ còn thiếu một bàn để đạt cột mốc trăm bàn danh giá, Richards cho rằng vấn đề lớn nhất không nằm ở kỷ lục, mà nằm ở hệ thống phía sau anh.

Cựu tuyển thủ Anh cũng chỉ ra một lỗ hổng khác mà Pep Guardiola phải giải quyết: vai trò của Rayan Cherki. “Tijjani Reijnders và Rodri đều vắng mặt. Trước Liverpool, Cherki chơi hay vì Man City kiểm soát bóng. Nhưng khi đến sân như St James’ Park, nơi đối thủ có hàng tiền vệ khỏe và mạnh va chạm, Cherki không thể mang lại sự bảo vệ cần thiết. Cậu ấy không phải mẫu cầu thủ phòng ngự và phải đá càng cao càng tốt”, Micah Richards chia sẻ.

Richards cho rằng Man City đang “bị kẹt giữa vài hệ thống”, muốn pressing cao nhưng không còn đủ năng lượng như những mùa trước. Khi tuyến giữa bị xuyên phá, gánh nặng dồn ngay lên hàng thủ, nơi nhiều vị trí vốn là tiền vệ phải lùi về trám chỗ.

Man City không chơi tệ, nhưng Newcastle đã tận dụng tốt hơn. Và trong khi Haaland tiến gần đến kỷ lục của Alan Shearer, câu hỏi về “kế hoạch B” của Pep Guardiola vẫn chưa có lời giải thỏa đáng.