Man City 1-1 Arsenal: Donnarumma sai lầm

Chỉ một phút sau bàn mở tỷ số, Man City để Arsenal gỡ hòa khi thủ thành Gianluigi Donnarumma phá bóng trúng chân Kai Havertz, nảy vào lưới.

Cuộc đua song mã đến ngai vàng Premier League đang đi đến hồi kết đầy kịch tính khi Manchester City và Arsenal chuẩn bị bước vào trận "chung kết tổng" tại Etihad. Chỉ một ngày sau cú sẩy chân của "Pháo thủ" trước Bournemouth, đoàn quân của Pep Guardiola đã phả hơi nóng vào đại kình địch bằng chiến thắng áp đảo 3-0 trước Chelsea, qua đó nắm quyền tự quyết trong tay.

Lịch sử đang ủng hộ tuyệt đối đội bóng thành Manchester. Tháng 4 luôn là "tháng vàng" của Pep Guardiola với hiệu suất điểm số kỷ lục 2,51 điểm mỗi trận. Với chuỗi 14 trận bất bại tại sân nhà và khả năng bùng nổ khủng khiếp trong hiệp hai, Man City cho thấy họ là một cỗ máy chiến thắng đang vào guồng ở giai đoạn về đích.

Man City lại nắm quyền tự quyết.

Sự tỏa sáng của tài năng trẻ Nico O’Reilly, người đã ghi 6 bàn kể từ tháng 2, cùng hy vọng trở lại của "hòn đá tảng" Ruben Dias càng làm tăng thêm sự tự tin cho nửa xanh thành Manchester.

Ngược lại, Arsenal của Mikel Arteta đang đứng trước thử thách bản lĩnh cực đại. Dù vừa lập kỳ tích lần thứ hai liên tiếp lọt vào bán kết Champions League, nhưng phong độ tại giải quốc nội của họ lại rất đáng lo ngại với 3 trận thua liên tiếp. Tháng 4 từ lâu đã trở thành "lời nguyền" với Arteta khi đây là tháng ông có tỷ lệ giành điểm thấp nhất.

Arsenal cần ít nhất một điểm tại Etihad.

Việc thiếu vắng Noni Madueke do chấn thương cùng hiệu suất ghi bàn giảm sút, không ghi quá một bàn trong 5 trận gần nhất, đang khiến giấc mơ vô địch sau 22 năm của các CĐV London trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

Dù Arsenal đang sở hữu chuỗi 5 trận đối đầu trực tiếp bất bại tại Premier League, Etihad vẫn luôn là "miền đất dữ" với họ kể từ năm 2015. Trong một trận cầu mà Man City thăng hoa còn Arsenal lại có dấu hiệu hụt hơi, bản lĩnh của nhà đương kinh vô địch nhiều khả năng sẽ một lần nữa lên tiếng để định đoạt số phận của cả mùa giải.

