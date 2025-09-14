Man City 1-0 Man Utd: Foden lập công

|
Tỷ số: Manchester City 1-0 Manchester United
Cầu thủ ghi bàn: Phil Foden (18').
Diễn biến chính
- Ngay giây thứ 30, Erling Haaland tung cú sút đưa bóng đi chệch khung thành MU trong gang tấc.
- Phút 16, từ quả tạt bên cánh trái, Amad Diallo bay người dứt điểm nhưng không trúng tâm bóng.
- Phút 18, Jeremy Doku một mình đột phá qua 3 cầu thủ MU, trước khi kiến tạo cho Foden đánh đầu hiểm hóc, mở tỷ số trận derby.
Thông tin lực lượng
- Man City không có sự phục vụ của Rayan Cherki, Omar Marmoush, Mateo Kovacic, John Stones vì chấn thương.
- Man Utd thiếu vắng Matheus Cunha, Mason Mount, Lisandro Martinez, Diogo Dalot.
Thông tin trận đấu
- Man City đã thắng 5 trong 8 lần đối đầu gần nhất tại Ngoại hạng Anh giữa hai đội (Hòa 1, Thua 2).
- MU đã tránh được thất bại trong 90 phút thi đấu trong 4 trận gần nhất gặp City trên mọi đấu trường (Thắng 2, Hòa 2).
- Cả 5 bàn thắng của Man City mùa này đều đến sau phút thứ 30.
- 4 trong số 16 trận thua trên sân nhà của Guardiola với tư cách là huấn luyện viên trưởng của City là trước Manchester United.
- MU không thắng trong 6 trận sân khách gần nhất tại Premier League (Hòa 2, Thua 4).
Sơ đồ chiến thuật
|
Sơ đồ chiến thuật của 2 CLB.
