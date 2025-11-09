Man City 1-0 Liverpool: Haaland tỏa sáng

Phút 29, Haaland đánh sập hàng thủ Liverpool, mang về bàn thắng thứ 14 ở mùa giải năm nay.

Man City tấn công dồn dập và có bàn mở tỷ số do công của Haaland.

Diễn biến chính:

Phút thứ 10, trọng tài dừng trận đấu để xem lại video làm chậm tình huống va chạm giữa thủ môn bên phía Liverpool và Doku. Ông Chris Kavanagh xác định đã có lỗi của Giorgi Mamardashvili, đồng nghĩa với việc chủ nhà được hưởng phạt đền.

Phút 13, Haaland tung cú đá vào góc thấp bên phải nhưng bị Mamardashvili đổ người cản phá.

Phút 18, hàng thủ Liverpool lại để lộ khoảng trống nhưng cú sút của Rayan Cherki lại đưa bóng đi vọt xà.

Phút 27, Doku đột phá rồi tung cú sút từ góc hẹp nhưng bị thủ môn cản phá.

Bàn thắng: Phút 29, Haaland bật cao đón pha treo bóng từ cánh phải, trước khi đánh đầu khiến thủ môn đội khách đứng chôn chân.

Thống kê đáng chú ý:

5 trong 7 trận gần nhất của Man City, kết quả chung cuộc sẽ là tỷ số sau hiệp một.

6 chiến thắng liên tiếp trên sân nhà của Man City đều có cách biệt 2 bàn trở lên.

Liverpool không hòa trận nào trong 16 trận gần nhất trên mọi đấu trường (thắng 10, hòa 6).

Chỉ có một trong 8 trận sân khách gần nhất của Liverpool được quyết định bằng cách biệt 2 bàn trở lên.

Thông tin lực lượng:

Man City chỉ thiếu vắng duy nhất Mateo Kovacic.

Liverpool không có sự phục vụ của hai ngôi sao đáng chú ý là Alisson và Jeremie Frimpong.

Sơ đồ chiến thuật

Sau chuỗi trận nhạt nhòa, Alexander Isak phải nhường vị trí trung phong cho Hugo Ekitike. Hỗ trợ cầu thủ người Pháp sẽ là Mohamed Salah, Florian Wirtz và Dominik Szoboszlai. Ở bên kia chiến tuyến, Erling Haaland đang đạt phong độ cao và sẵn sàng đánh sập hàng thủ đang có nhiều vấn đề của nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh.

Đội hình ra sân của 2 CLB.