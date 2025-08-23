Man City 0-2 Tottenham: Cú sốc tại Etihad

Tối 23/8, Manchester City tiếp đón Tottenham Hotspur trên sân nhà Etihad trong trận đấu thuộc khuôn khổ vòng 2 Ngoại hạng Anh.

Địa điểm: sân Etihad (Manchester)

Vòng 2 Ngoại hạng Anh 2025/26

Tỷ số: Man City 0-2 Tottenham

Ghi bàn: Brennan Johnson (phút 35), João Palhinha (45+3)

Diễn biến chính:

Ngay phút 2, Manchester City chủ động dồn ép và tạo ra tình huống nguy hiểm đầu tiên, khi Haaland dứt điểm từ khoảng cách hơn 20 m.

Phút 9, Pedro Porro dứt điểm chệch khung thành Man City. Trái với những dự đoán, Tottenham chơi không hề lép vế trước chủ nhà.

Phút 11, Omar Marmoush tận dụng sai lầm của hàng thủ Tottenham, dứt điểm chệch cột dọc đáng tiếc.

Phút 28, Omar Marmoush tiếp tục bỏ lỡ cơ hội ngon ăn dù đối mặt với thủ môn Tottenham.

Phút 35, Brennan Johnson ghi bàn từ đường chuyền của Richarlison sau pha phản công chớp nhoáng của Man City. Hệ thống phòng ngự của đội chủ nhà mắc sai lầm nghiêm trọng khi dâng quá cao.

Phút 45+3: João Palhinha tận dụng sai lầm của thủ môn Trafford, dứt điểm tung lưới Man City nâng tỷ số lên 2-0. Thủ môn tân binh của Man City xử lý khó hiểu ngay trong vùng cấm khiến đội nhà trả giá.

Phút 54, Man City suýt có cơ hội rút ngắn tỷ số, nhưng các chân sút của họ vẫn vô duyên. Ngày thi đấu đáng quên của Haaland hay Marmoush.

Phút 64, Tottenham chủ động làm giảm nhịp độ trận đấu, khiến chủ nhà rơi vào thế bế tắc.

Đội hình xuất phát và sơ đồ chiến thuật hai đội

Thống kê đáng chú ý:

Phong độ Premier League của Man City trong nhiều tháng qua rất ấn tượng. Kể từ tháng 4, họ giành được 26 điểm (nhiều nhất giải đấu) và là đội duy nhất vẫn bất bại trong giai đoạn này (thắng 8, hòa 2).

Tuy nhiên, Tottenham luôn gây ra ám ảnh với Man City. Trong sự nghiệp cầm quân, Pep Guardiola để thua Spurs tới 9 lần, chỉ kém thành tích thất bại trước Liverpool (10).

Mùa trước, Man City thua Tottenham 2 lần, trong đó có trận thảm bại 0-4 ngay tại Etihad. Man City chỉ thắng 4 trong 12 lần gần nhất gặp Tottenham ở Premier League

Thống kê cũng cho thấy Spurs là một trong ba đội Pep đối đầu trên 10 lần nhưng tỷ lệ thắng chưa đến 50% (11/23, 48%), bên cạnh Liverpool và Real Madrid.