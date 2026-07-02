Màn cầu hôn 'điên rồ' trên đỉnh Empire State khiến New York náo loạn

Cặp đôi nổi tiếng với những cú leo trèo mạo hiểm đã bị cảnh sát New York bắt giữ sau khi trèo lên đỉnh tháp của tòa nhà Empire State (Mỹ), giăng biểu ngữ rồi thực hiện màn cầu hôn.

Màn cầu hôn trên đỉnh tòa nhà Empire State.

Theo ABC News, vụ việc xảy ra vào chiều 1/7 (giờ địa phương). Hai người là Angela Nikolau và Ivan Kuznetsov (còn được biết đến với nghệ danh Ivan Beerkus) đã leo lên phần chóp tháp của tòa nhà Empire State và đứng trên đó trong nhiều phút trước sự chứng kiến của lực lượng chức năng và trực thăng cảnh sát.

Sau khi xuống khỏi phần chóp tháp, Kuznetsov được cho là đã quỳ gối cầu hôn bạn gái lâu năm ngay trước khi cả hai bị cảnh sát áp giải.

Cảnh sát New York (NYPD) cho biết cả hai hiện phải đối mặt với nhiều cáo buộc, gồm đột nhập, gây nguy hiểm liều lĩnh, phá hoại tài sản, xâm nhập trái phép, vi phạm quy định địa phương, can thiệp trái phép vào tài sản, gây rối trật tự công cộng và tàng trữ dụng cụ phục vụ hành vi đột nhập.

Trong quá trình leo lên đỉnh tòa nhà, cặp đôi đã giăng một tấm biểu ngữ màu đen in dòng chữ trắng: "When the power of love beats the love of power the world knows peace" (tạm dịch: Khi sức mạnh của tình yêu vượt lên trên khát khao quyền lực, thế giới sẽ biết đến hòa bình) - câu nói thường được gắn với danh ca Jimi Hendrix. Cảnh sát sau đó đã thu giữ tấm biểu ngữ.

Để xử lý sự việc, NYPD điều trực thăng tới hiện trường và yêu cầu sơ tán toàn bộ khu vực đài quan sát của Empire State trong thời gian ngắn. Khu vực này được mở cửa trở lại vào cuối buổi chiều.

Cặp đôi giăng biểu ngữ khi thực hiện màn cầu hôn gây sốc.

Theo ABC News, phần đỉnh tháp mà hai người leo lên cao khoảng 443 m so với mặt đất. Hiện vẫn chưa rõ họ đã tiếp cận khu vực kỹ thuật phía trên đài quan sát bằng cách nào để có thể tự do leo lên hệ thống kim loại bao quanh ăng-ten phát sóng và đèn cảnh báo hàng không.

Người phát ngôn của Empire State Building khẳng định vụ việc không gây nguy hiểm cho khách tham quan hay những người làm việc trong tòa nhà.

Đại diện tòa nhà cũng hài hước cho biết: "Đài quan sát của Empire State Building vốn đã là một trong những địa điểm cầu hôn đáng nhớ nhất thế giới", ngầm nhắc đến dịch vụ cầu hôn chính thức của tòa nhà.

Theo Al Jazeera và Reuters, đây là một hành động xâm nhập trái phép. Đoạn video từ trực thăng truyền hình ghi lại cảnh hai người mặc đồ đen ôm hôn trên đỉnh ăng-ten của tòa nhà cao 102 tầng trước khi giăng biểu ngữ.

Camera gắn trên người cảnh sát sau đó ghi lại khoảnh khắc một sĩ quan leo thang lên tiếp cận cặp đôi. Khi đến nơi, người này hỏi: "Hai người ổn chứ?" rồi nói thêm: "Hai người không được phép ở trên này".

Cặp đôi bị bắt sau khi thực hiện màn cầu hôn nguy hiểm.

Hai người được xác định từng xuất hiện trong bộ phim tài liệu Skywalkers: A Love Story của Netflix phát hành năm 2024. Bộ phim ghi lại hành trình theo đuổi bộ môn "rooftopping" - trào lưu leo lên các tòa nhà chọc trời mà không sử dụng thiết bị bảo hộ để chụp ảnh, quay video.

Trước đó, bộ đôi từng gây chú ý khi chinh phục Merdeka 118 tại Kuala Lumpur (Malaysia) - tòa nhà cao thứ hai thế giới với chiều cao 679 m. Trên mạng xã hội, họ thường xuyên đăng tải những bức ảnh đứng, ngồi hoặc ôm hôn trên mép các tòa nhà ở độ cao hàng trăm mét.

Theo Reuters, ông Dmitriy Nikolau, cha của Angela và là một nghệ sĩ xiếc người Nga, cho biết ông đã biết trước kế hoạch của con gái. Khi được hỏi có lo lắng hay không, ông nói: "Tại sao tôi phải lo? Tôi cũng từng tự mình leo lên các mái nhà". Ông còn bày tỏ quan điểm rằng việc leo lên mái nhà là điều "bình thường" ở bất kỳ quốc gia nào.

Sau vụ việc, đại diện Empire State Building nhấn mạnh đây là một "sự cố xâm nhập trái phép", đồng thời hài hước gợi ý cặp đôi đáng lẽ có thể sử dụng gói dịch vụ cầu hôn chính thức của tòa nhà trị giá 1.000 USD thay vì thực hiện màn leo trèo nguy hiểm và vi phạm pháp luật.