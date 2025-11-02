Màn ăn mừng gây sốt của Ronaldo

Tiền đạo Cristiano Ronaldo gây chú ý với màn ăn mừng ngẫu hứng sau cú đúp vào lưới Al Fayha ở vòng 7 Saudi Pro League rạng sáng 2/11.

Ronaldo ăn mừng gây sốt. Ảnh: Reuters.

Phút bù giờ thứ 14 của hiệp hai, khi tỷ số đang là 1-1, trọng tài cho Al Nassr hưởng phạt đền vì cho rằng Mikel Villanueva để bóng chạm tay trong một pha không chiến. Tận dụng cơ hội, Ronaldo hoàn tất cú đúp, giúp Al Nassr ấn định chiến thắng 2-1.

Nhưng điều khiến người hâm mộ bàn tán sôi nổi nhất không chỉ là phong độ ghi bàn đáng nể, mà còn là màn ăn mừng đầy cảm xúc và khác lạ của Ronaldo sau bàn thắng thứ hai. Thay vì thực hiện động tác “Siuuu” huyền thoại vốn gắn liền với tên tuổi mình, Ronaldo bất ngờ chạy đến góc khán đài, nhảy nhót và ăn mừng cùng đồng đội trong không khí phấn khích.

Gương mặt Ronaldo rạng rỡ, liên tục hô vang và ôm chầm lấy các cầu thủ Al Nassr, tạo nên hình ảnh gần gũi, thân thiện. Màn ăn mừng của CR7 nhanh chóng “gây bão” trên mạng xã hội với hàng nghìn lượt chia sẻ lại đoạn clip.

Một CĐV bình luận đầy phấn khích: “Thật tuyệt khi thấy Ronaldo tận hưởng bóng đá như vậy ở tuổi 40!”. Một tài khoản khác nhận xét: “Không cần ‘Siuuu’, Ronaldo vừa tạo ra màn ăn mừng mới đầy hài hước".

Ronaldo đã có 8 bàn thắng tại Saudi Pro League mùa này, trong đó có 5 pha lập công trong 5 lần ra sân gần nhất cho Al Nassr. Siêu sao người Bồ Đào Nha chỉ còn 48 bàn nữa để chạm cột mốc 1.000 trong sự nghiệp.

