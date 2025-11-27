MAMA 2025 chao đảo vì thảm kịch cháy chung cư tại Hong Kong

Vụ cháy ở chung cư Wang Fuk Court khiến hàng chục người tử vong, hàng trăm người mất tích. Dù vậy, MAMA 2025 tại Hong Kong vẫn diễn ra nhưng theo hướng trang trọng, tưởng niệm.

Ngày 26/11, vụ hỏa hoạn nghiêm trọng tại khu chung cư Wang Fuk Court (Hong Kong) đã khiến ít nhất 44 người thiệt mạng và 279 người mất tích. Địa điểm xảy ra hỏa hoạn cách Sân vận động Kai Tak, nơi dự kiến tổ chức lễ trao giải 2025 MAMA AWARDS trong hai ngày 28-29/11, khoảng 20 km.

Trước bối cảnh toàn thành phố bao trùm không khí tang thương, nhiều nguồn tin nghi ngại lễ trao giải âm nhạc Kpop lớn nhất năm có khả năng bị hủy hoặc hoãn.

Khu vực xảy ra hỏa hoạn cách địa điểm tổ chức MAMA 2025 khoảng 20km. Ảnh: Yonhap.

Theo HK01, ngay sau khi vụ cháy xảy ra, ê-kíp sản xuất MAMA đã tổ chức nhiều cuộc họp khẩn tại Hong Kong để đánh giá tình hình. Trưa 27/11, phía MAMA phát đi thông báo chính thức, khẳng định lễ trao giải vẫn sẽ được tổ chức nhưng trong không khí trang trọng nhằm tưởng niệm các nạn nhân thảm kịch Tai Po.

Theo kế hoạch điều chỉnh, chương trình năm nay sẽ thay đổi mạnh mẽ về thiết kế sân khấu, quy trình biểu diễn và nội dung trao giải. Toàn bộ hiệu ứng lửa và các hiệu ứng đặc biệt quy mô lớn sẽ bị loại bỏ để đảm bảo sự trang nghiêm. Thảm đỏ ngày 27/11 bị hủy và lễ trao giải sẽ mở đầu bằng một phút mặc niệm dành cho các nạn nhân.

Thời điểm phát sóng chương trình sẽ được lùi lại. Một số tiết mục bao gồm màn trình diễn Burning Up của nhóm nữ MEOVV đang được xem xét hủy bỏ vì nội dung không phù hợp trong bối cảnh thảm kịch.

Dàn nghệ sĩ như Stray Kids, IVE, ITZY, RIIZE, ENHYPEN, TXT, ZEROBASEONE và NCT WISH đã lên đường tới Hong Kong trong ngày 27/11. Dù vậy, hai ngôi sao điện ảnh Châu Nhuận Phát và Dương Tử Quỳnh vốn được mời giữ vai trò khách mời trao giải đã xác nhận không tham dự. Trước đó, truyền thông Hàn Quốc đưa tin khả năng cặp diễn viên vắng mặt và thông tin này nay đã được xác thực.

Các thành viên của IVE đang trên đường đến Hong Kong. Ảnh: News1

Chiều 26/11, một vụ hỏa hoạn lớn bùng phát tại chung cư cao tầng Wang Fuk Court ở khu Tai Po, Hong Kong, thiêu rụi giàn giáo bao quanh tòa nhà và lan nhanh sang nhiều khối nhà trong khu phức hợp. Vụ việc được xem là thảm kịch nghiêm trọng nhất của thành phố trong nhiều năm qua. Chính quyền Hong Kong đã nâng cảnh báo cháy lên mức 5 – mức cao nhất.

MAMA (Mnet Asian Music Awards) là lễ trao giải âm nhạc thường niên do CJ ENM tổ chức, được xem là một trong những sự kiện quan trọng và có quy mô lớn nhất của ngành công nghiệp K-pop. Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ hàng đầu châu Á, tôn vinh các sản phẩm âm nhạc nổi bật trong năm và được tổ chức luân phiên tại nhiều quốc gia như Hàn Quốc, Nhật Bản, Hong Kong.