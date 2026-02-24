Mâm cúng tạo hình hũ vàng, thỏi vàng cho ngày vía Thần Tài

Sát ngày vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng), thị trường đồ lễ tại Hà Nội ghi nhận tình trạng đắt hàng nhiều loại bánh trái tạo hình tài lộc và mâm cúng tam sên sẵn có, mức giá đa dạng.

Khác với sự trầm lắng của một số mặt hàng tiêu dùng sau Tết, thị trường đồ cúng ngày vía Thần Tài nhộn nhịp từ sớm. Năm nay, thay vì chỉ tập trung vào việc mua bán vàng nhẫn, vàng miếng, người dân đang có xu hướng săn đón các loại bánh kem, bánh bao tạo hình hũ vàng, thỏi vàng hay mâm tam sên - những món "vàng ăn được".

Theo khảo sát, các mặt hàng này có màu sắc chủ đạo là vàng và đỏ, tượng trưng cho sự giàu có, trù phú. Điểm cộng lớn nhất khiến mặt hàng này "hút" khách chính là mức giá khá bình dân, chỉ từ 10.000-20.000 đồng cho một chiếc bánh bao hũ vàng đơn lẻ.

Các sản phẩm bánh bao hình hũ vàng, bánh tài lộc... được săn lùng để cúng ông Thần Tài.

Chị Nguyễn Thị Hồng Vân - chủ một tiệm bánh tại phường Đống Đa - cho biết tiệm đã phải dừng nhận đơn từ ngày 24/2 (mùng 8 tháng Giêng) do quá tải: "Khách hàng đa số là những người kinh doanh hoặc các gia đình có ban Thần Tài. Năm nay, mẫu bánh kem tạo hình hũ vàng và bánh bao hũ vàng được đặt nhiều nhất vì vừa đẹp để bày biện, vừa có thể thụ lộc ngay sau khi cúng".

Thay vì xếp hàng chờ đợi và chi số tiền lớn mua vàng giữa thời điểm giá vàng tăng mạnh, chị Nguyễn Thị Thu Hà (phường Đống Đa) cho biết năm nay lựa chọn các sản phẩm "vàng ăn được" để dâng lễ. Chị Hà chia sẻ: "Giá vàng tăng cao, việc mua sắm tại các cửa hàng uy tín cũng rất vất vả. Tôi quyết định chọn bánh nướng thỏi vàng và gạo vàng với chi phí thấp nhưng vẫn đảm bảo ý nghĩa tinh thần cho ngày vía Thần Tài".

Song song với phân khúc giá rẻ, thị trường mâm cúng tam sên (truyền thống gồm thịt, trứng, tôm hoặc cua) cũng được nhiều người dân ưa chuộng. Mức giá cho các mâm cúng này có sự phân hóa rõ rệt, từ các mâm 250.000 đồng đến các set lễ "nhà giàu" tiền triệu.

Các set cỗ cúng năm nay khá đa dạng với giá cả dao động từ 250.000 đồng đến tiền triệu.

Một cơ sở chế biến cỗ tại Hà Nội giới thiệu: "Do là đồ để dâng hương nên chúng tôi cam kết hàng tươi sống lấy trong ngày, từ tôm đến cua Cà Mau đều được tuyển chọn kỹ. Khách đặt mua sẽ được miễn phí giao hàng tận nơi, tuy nhiên do lượng đơn lớn nên phải thanh toán trước 50% giá trị để giữ chỗ".

Thực tế, việc đổ xô đi mua vàng hay săn đón các loại "vàng ăn được" chỉ mang ý nghĩa cầu may về mặt tinh thần. Theo các chuyên gia, người tiêu dùng không nên mù quáng tin rằng những món đồ lễ này có khả năng xoay chuyển tài vận. Việc sắm sửa nên dừng lại ở mức độ thưởng thức và đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng riêng của mỗi nhà, tránh sa đà vào mê tín khiến ngày vía Thần Tài mất đi nét đẹp vốn có.