Mâm cúng online giá rẻ 'hút hàng' dịp Tết Đoan Ngọ

Thay vì phải bỏ ra hàng triệu đồng để chuẩn bị một mâm cúng đầy đủ gồm trái cây, xôi, bánh, chè... nhiều khách hàng đã chọn đặt online với giá rẻ hơn một nửa.

Mâm cúng Tết Đoan Ngọ online "hút" khách với mức giá phải chăng. Ảnh: Farmers Market.

Thay vì phải mất thời gian chuẩn bị cho mâm cúng mùng 5/5 Âm lịch (Tết Đoan Ngọ), năm nay chị Thảo Hồ (sống tại phường Tân Hưng, TP.HCM) quyết định đặt online 2 mâm cúng bao gồm trái cây, cơm rượu, xôi...

"Mọi năm tôi thường chi đến hàng triệu đồng để chuẩn bị, nay tôi chỉ mất khoảng 500.000 đồng cho mỗi mâm cúng đầy đủ và được giao tận nhà", chị Thảo cho biết.

Doanh số mâm cúng Tết Đoan Ngọ tăng mạnh

Thực tế, theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, dịp Tết Đoan Ngọ năm nay, các chuỗi cửa hàng trái cây cao cấp tại TP.HCM đã triển khai bán online nhiều giỏ trái cây; combo mâm lễ đầy đủ xôi, bánh, trái cây, chè, hoa... với mức chủ yếu dao động 500.000-800.000 đồng.

Một số người bán thậm chí thêm sản phẩm mâm cúng Tết Đoan Ngọ vào gian hàng trên các nền tảng thương mại điện tử (TMĐT) như Shopee, cùng ghi chú chỉ giao quanh khu vực nội thành Hà Nội hoặc TP.HCM.

Là một trong những chuỗi siêu thị thực phẩm cao cấp mở bán combo mâm lễ Tết Đoan Ngọ từ sớm, Farmers Market đã ghi nhận doanh số dòng sản phẩm Tết Đoan Ngọ tăng trưởng khoảng 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo ông Võ Thanh Lộc, Giám đốc Thương mại tại Farmers Market, các combo mâm lễ được nhiều khách hàng lựa chọn nhờ tiện lợi và có chi phí phù hợp.

"Thay vì phải chạy nhiều nơi để chuẩn bị, khách hàng chỉ cần đặt là sẽ có đủ mọi thứ cho mâm cúng từ nông sản tươi như trái cây, hoa tươi, trầu cau, lá xông cho đến các món ăn như xôi chè, bánh ú, và cả nhang đèn, giấy tiền vàng mã", ông Lộc nói thêm.

Vì mâm lễ mùng 5/5 là sản phẩm mang tính mùa vụ cao, lượng đơn hàng không chia đều mà sẽ dồn về các ngày sát dịp lễ chính. Ông Lộc cho biết vào giai đoạn khởi động (trước lễ 3-5 ngày), cửa hàng ghi nhận trung bình khoảng 15-20 đơn/ngày trên toàn hệ thống, bao gồm cả hotline, website, fanpage trên ứng dụng mạng xã hội và các ứng dụng giao hàng.

Tuy nhiên, vào 2 ngày cao điểm nhất là mùng 4 và sáng mùng 5, lượng đơn đặt hàng và giao ngay có thể lên đến 70-100 đơn/ngày. Đây cũng là thời điểm các đơn vị phải tính toán thời gian giao hàng phù hợp bởi Tết Đoan Ngọ thường chỉ gói gọn trong buổi sáng. Do đó, khách luôn yêu cầu giao hàng chuẩn xác vào cuối ngày mùng 4 Âm lịch hoặc đầu giờ sáng mùng 5 để kịp chuẩn bị.

Đáng chú ý năm nay, phân khúc mâm cúng dao động 600.000-800.000 đồng được khách hàng lựa chọn nhiều nhất tại Farmers Markets. Theo nhiều khách hàng, đây là mức chi phí hợp lý cho một giải pháp trọn gói bao gồm cả mẹt trái cây phối hoa tươi và các món lễ bắt buộc như bánh ú, xôi chè, lá xông.

Ngoài ra, mâm cúng cũng sẽ được điều chỉnh giá cao hơn khi khách hàng chủ động thay đổi từ quy cách đóng gói, chủng loại trái cây bên trong, cho đến việc thêm/bớt các dịch vụ và lễ vật đi kèm như hoa sen tươi trang trí, nhang đèn hay giấy tiền vàng mã.

Mâm cúng online vẫn đảm bảo đầy đủ các loại bánh, xôi truyền thống. Ảnh: Farmers Market.

Dù việc triển khai bán các mâm lễ Tết Đoan Ngọ là cách để kéo doanh thu trong thời gian ngắn, các cửa hàng phải đối mặt với nhiều áp lực liên quan đến dự báo sản lượng và quản trị tồn kho.

Đại diện Farmers Market lý giải đặc thù của các mặt hàng mùa vụ là sức mua tăng bùng nổ nhưng chỉ gói gọn trong 1-2 ngày cao điểm. Nếu dự báo nhu cầu quá thấp, doanh nghiệp sẽ rơi vào cảnh "cháy hàng" và mất doanh thu.

Ngược lại, nếu nhập hàng quá nhiều, ngay khi qua ngày lễ chính, những sản phẩm đặc thù này gần như không thể tiêu thụ được, dẫn đến rủi ro hủy hàng và sụt giảm biên lợi nhuận ngay lập tức.

"Việc cân đối lượng hàng tươi sống từ bánh, chè cho đến trái cây sao cho 'vừa đủ' chính là khâu thách thức nhất đối với đội ngũ vận hành", ông Lộc nhấn mạnh.

Nhu cầu mua sắm trái cây tăng mạnh

Không chỉ mâm cúng, các chuỗi siêu thị lớn như Saigon Co.op cũng ghi nhận nhu cầu mua sắm nhóm hàng thực phẩm tươi sống và trái cây tăng khá rõ trong giai đoạn cận lễ. Đại diện siêu thị cho biết từ ngày 18/6 đến 24/6 đã triển khai nhiều ưu đãi cho các mặt hàng đặc trưng như bánh ú, chè trôi nước, hoa tươi và trái cây với mức giảm giá đến 20%.

Trong nhóm trái cây, các mặt hàng được khách hàng ưa chuộng là mận hậu Sơn La, dưa hấu đỏ, thanh long, sầu riêng Ri6, ổi giống Đài Loan... Trong đó, mận hậu Sơn La là một trong những sản phẩm có sức hút tốt nhờ đang vào chính vụ, chất lượng ổn định và giá bán thuận lợi. Bên cạnh đó, dưa hấu đỏ và thanh long vẫn duy trì sức tiêu thụ ổn định do đây là những loại trái cây quen thuộc trên mâm cúng Tết Đoan Ngọ của nhiều gia đình Việt.

So với cùng kỳ năm trước, Saigon Co.op nhận định sức mua năm nay tăng nhẹ, chủ yếu nhờ nguồn cung dồi dào, giá bán ổn định và các chương trình khuyến mại hấp dẫn, qua đó giúp khách hàng có xu hướng mua sắm sớm và mua theo nhu cầu gia đình nhiều hơn.

Hiện, Saigon Co.op không triển khai bán mâm cúng sơ chế hoặc nấu chín làm sẵn như đợt cúng ông Công và ông Táo. Thay vào đó, khách hàng có thể lựa chọn combo thực phẩm tươi sống với mức giá chỉ 125.000-183.000 đồng/combo.

"Các combo được thiết kế sẵn đầy đủ nguyên liệu từ rau xanh, thịt, cá đến trái cây tráng miệng, giúp khách hàng tiết kiệm thời gian chuẩn bị nhưng vẫn đảm bảo bữa cơm ngày Tết Đoan Ngọ đủ đầy và giá cả phải chăng", đại diện Saigon Co.op nói thêm.