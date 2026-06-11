TP.HCM siết truy xuất nguồn gốc thực phẩm

Trong giai đoạn 2026-2030, TP.HCM sẽ tăng cường công tác truy xuất nguồn gốc thịt heo, thịt gia cầm, trứng gia cầm trên địa bàn.

TP.HCM sẽ siết truy xuất thực phẩm tại nguồn trong giai đoạn 2026-2030. Ảnh: Đức Anh.

Mới đây, UBND TP.HCM đã ban hành kế hoạch triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2026-2030.

Theo kế hoạch, thành phố hướng đến việc nâng cao nhận thức của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp về truy xuất nguồn gốc thông qua việc đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến đào tạo cho các bên liên quan. Ngoài ra, thành phố cũng thúc đẩy xây dựng, triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin, bảo đảm kết nối với cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia.

Việc triển khai hệ thống trên nhằm hình thành cơ sở dữ liệu truy xuất nguồn gốc mang tính hệ thống, công khai, minh bạch, tăng cường tính giám sát và góp phần nâng cao hiệu quả của công tác quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Trong giai đoạn 2026-2030, TP.HCM tập trung rà soát, cập nhật các văn bản quy định về quản lý và xử lý vi phạm trong việc thực hiện truy xuất nguồn gốc; quy hoạch hệ thống cơ sở giết mổ động vật trên địa bàn.

Bên cạnh đó, thành phố sẽ thiết lập cơ sở dữ liệu truy xuất nguồn gốc sản phẩm mang tính hệ thống, công khai, minh bạch, xác thực các thông tin truy xuất nguồn gốc thông qua kết hợp giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động truy xuất nguồn gốc kết nối với Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia.

Liên quan đến việc nâng cao năng lực quản lý chuỗi cung ứng và liên kết vùng, thành phố tăng cường năng lực quản lý, kiểm soát chất lượng, nhận diện và truy xuất nguồn gốc trên toàn chuỗi cung ứng, từ khâu con giống, thức ăn, sử dụng thuốc, chăn nuôi, giết mổ, vận chuyển đến kinh doanh, đối với thịt heo, thịt gia cầm, trứng gia cầm. Đồng thời, tăng cường sự phối hợp và hợp tác với các tỉnh cung cấp để đảm bảo kiểm soát chặt chẽ hoạt động chăn nuôi và giết mổ gia súc, gia cầm tại nguồn nhằm quản lý an toàn thực phẩm suốt chuỗi cung ứng.

Trong thời gian tới, TP.HCM hướng đến thiết lập bộ tài liệu hướng dẫn về mô hình thực hiện truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm thịt heo, thịt gia cầm, trứng gia cầm thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa ưu tiên triển khai truy xuất nguồn gốc trên địa bàn.

Công tác kiểm tra và giám sát việc tuân thủ quy định đối với tất cả cơ sở giết mổ, cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm thịt heo, thịt gia cầm, trứng gia cầm; xử lý nghiêm các trường hợp sản phẩm không có thông tin khi truy xuất cũng là một trong những nội dung đáng chú ý nằm trong kế hoạch. Thành phố cũng xây dựng dữ liệu điện tử thông qua hệ thống truy xuất nguồn gốc để kịp thời phát hiện, cảnh báo và thu hồi các sản phẩm không bảo đảm yêu cầu.

Về việc tổ chức thực hiện, TP.HCM giao Sở An toàn thực phẩm Chủ trì phối hợp với Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường, các Sở, ngành, đơn vị có liên quan xây dựng, hoàn chỉnh Quy chế quản lý, nhận diện và truy xuất nguồn gốc thịt heo, thịt và trứng gia cầm, từng bước nâng cao tỷ lệ áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc trên toàn chuỗi cung ứng. Đơn vị cần bảo đảm sản phẩm thịt heo tại chợ đầu mối Bình Điền và Hóc Môn thực hiện đúng quy trình nhận diện và truy xuất nguồn gốc trên toàn chuỗi cung ứng.

Đồng thời, Sở An toàn thực phẩm chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ (KH-CN) nghiên cứu, xây dựng phương án liên thông, đồng bộ hóa dữ liệu từ hệ thống truy xuất nguồn gốc của thành phố với Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa Quốc gia do Bộ KH-CN quản lý, nhằm bảo đảm tính thống nhất, khả năng kết nối và chia sẻ dữ liệu trên phạm vi toàn quốc.

Sở Công Thương chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu, hoàn thiện việc triển khai thí điểm Sàn giao dịch thịt heo tại thành phố; nghiên cứu bổ sung các sản phẩm thịt và trứng gia cầm giao dịch qua sàn, từng bước chuẩn hóa chuỗi cung ứng, đảm bảo chất lượng và minh bạch nguồn gốc; tăng cường kiểm tra các kho bãi, điểm tập kết hàng hóa; xử lý nghiêm hành vi gian lận thương mại, sử dụng mã QR giả hoặc sản phẩm không có thông tin truy xuất.

Các hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi và đơn vị quản lý chợ đầu mối được yêu cầu chỉ tiếp nhận sản phẩm khi có đầy đủ thông tin nguồn gốc và có thể truy xuất bằng công nghệ.

UBND các phường, xã, đặc khu tuyên truyền, vận động Nhân dân hưởng ứng, ủng hộ; vận động các chợ trên địa bàn đăng ký tham gia thực hiện việc truy xuất nguồn gốc thịt heo, thịt và trứng gia cầm. Đồng thời, các địa phương chủ trì, phối hợp các ngành Công an, Thú y, Quản lý thị trường tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý triệt để các địa điểm, cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm trái phép trên địa bàn quản lý, đảm bảo đến cuối năm 2026 xử lý dứt điểm các cơ sở giết mổ trái phép, tái diễn trên địa bàn thành phố.