Malaysia hướng tới 'bữa tiệc bàn thắng' trước Lào

Lợi thế sân nhà, phong độ ổn định và chênh lệch đẳng cấp rõ rệt khiến Malaysia được kỳ vọng tạo ra chiến thắng tưng bừng trước Lào tại Bukit Jalil.

Tuyển Malaysia được dự đoán thắng đậm Lào sắp tới.

Sau chiến thắng 3-0 ở Vientiane, "Harimau Malaya" - biệt danh tuyển Malaysia - có cơ hội hoàn hảo để tiếp tục duy trì mạch toàn thắng khi tái đấu Lào vào tối 14/10 ở bảng F vòng loại Asian Cup 2027. Dưới sự dẫn dắt của HLV Peter Cklamovski, Malaysia cho thấy hình ảnh một tập thể gắn kết và giàu sức tấn công.

Ở trận lượt đi, đội tuyển áo vàng thống trị thế trận với 71% thời lượng kiểm soát bóng, tung ra 26 cú dứt điểm - gấp hơn sáu lần đối thủ - và buộc hàng thủ Lào phải liên tục chống đỡ. Giới chuyên môn tin rằng, trước một đối thủ yếu hơn hẳn về thể hình, tốc độ lẫn kỹ thuật - lại đứng tận hạng 185 thế giới - Malaysia hoàn toàn có thể “mở tiệc bàn thắng” ngay tại Bukit Jalil.

Cựu HLV tuyển quốc gia Wan Jamak Wan Hassan dự đoán đội chủ nhà sẽ chọn lối chơi tấn công toàn diện. “Chơi ở Bukit Jalil, tôi tin Cklamovski sẽ cho đội dâng cao ngay từ đầu. Ở Vientiane, chúng ta tạo ra rất nhiều cơ hội, và việc chỉ ghi ba bàn là hơi ít so với thế trận. Giờ đây, trên sân nhà, Malaysia có thể làm tốt hơn thế”, ông nhận định.

Wan Jamak cũng cho rằng việc Việt Nam từng thắng Lào 5-0 hồi tháng 3 là một gợi ý rõ ràng rằng Malaysia có thể làm được điều tương tự, thậm chí hơn thế. “Nếu các cầu thủ giữ được tập trung và khát vọng, một chiến thắng đậm hoàn toàn nằm trong tầm tay. Sân tốt, khán giả cuồng nhiệt, đó là lúc 'Harimau Malaya' thể hiện bóng đá đẹp và hiệu quả”, ông nói thêm.

Hiện Malaysia dẫn đầu bảng F với 9 điểm tuyệt đối sau ba lượt trận, hơn Việt Nam (6 điểm) và Lào (3 điểm). Nepal vẫn trắng tay ở vị trí cuối bảng.

Trước đối thủ yếu và trong bối cảnh tinh thần đang lên cao, "Harimau Malaya" có cơ hội không chỉ củng cố ngôi đầu, mà còn khẳng định tham vọng trở thành thế lực hàng đầu Đông Nam Á dưới triều đại Cklamovski.