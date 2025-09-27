Malaysia đáp trả nghi ngờ nhập tịch

FIFA vừa trừng phạt FAM vì bê bối cầu thủ nhập tịch, nhưng Bộ trưởng Nội vụ Saifuddin Nasution khẳng định mọi thủ tục cấp quốc tịch cho dàn sao Harimau Malaya đều minh bạch, hợp pháp và tuân thủ Hiến pháp Liên bang.

Bộ trưởng Nội vụ Malaysia: Nhập tịch cầu thủ Harimau Malaya hoàn toàn minh bạch.

Trong lúc bóng đá Malaysia rúng động vì án phạt từ FIFA liên quan đến bảy cầu thủ nhập tịch, Bộ trưởng Nội vụ Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail chính thức lên tiếng, khẳng định toàn bộ quá trình cấp quốc tịch cho các tân binh Harimau Malaya được thực hiện hợp pháp, minh bạch và tuân thủ Hiến pháp Liên bang.

Phát biểu tại một sự kiện ở Sabah, ông Saifuddin nhấn mạnh: “Tôi muốn khẳng định rằng mọi quyết định liên quan đến việc cấp quyền công dân đều dựa trên các quy định pháp luật, cụ thể là Điều 19(1) của Hiến pháp Liên bang. Không có bất kỳ tác động nào từ bên ngoài đối với tiến trình này”.

Theo Bộ trưởng, quy trình nhập tịch cầu thủ tại Malaysia được tiến hành nhiều tầng nấc và rất nghiêm ngặt. Tất cả hồ sơ đều được xem xét chi tiết, ứng viên phải trải qua phỏng vấn, cung cấp dữ liệu sinh trắc học và được xác minh toàn diện. Điều kiện tiên quyết, ông nhấn mạnh, là người nộp đơn phải đang cư trú tại Malaysia, thay vì chỉ gửi hồ sơ từ nước ngoài.

“Chúng tôi bảo đảm rằng mọi thủ tục được thực hiện trật tự, rõ ràng, minh bạch và đúng quy trình pháp lý”, ông Saifuddin nói thêm, đồng thời khẳng định trách nhiệm của Bộ Nội vụ là bảo đảm tất cả vấn đề quốc tịch diễn ra trong khuôn khổ luật định.

Các cầu thủ nhập tịch của Malaysia đang vướng rắc rối.



Tuyên bố này được đưa ra chỉ một ngày sau khi FIFA công bố án phạt nặng với Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và nhóm cầu thủ nhập tịch. Cơ quan quản lý bóng đá thế giới cáo buộc hồ sơ đăng ký thi đấu có sự sai phạm, dẫn tới việc Malaysia bị phạt tiền, còn bảy cầu thủ bị cấm thi đấu quốc tế trong vòng 12 tháng.

Vụ việc khiến dư luận Malaysia phẫn nộ, nhiều ý kiến cho rằng bê bối làm tổn hại nghiêm trọng uy tín bóng đá nước này trên trường quốc tế. Trong khi đó, giới chuyên môn cho rằng cần phân định rõ ràng hai khía cạnh: việc cấp quốc tịch thuộc thẩm quyền của Bộ Nội vụ, còn việc đăng ký cầu thủ tham dự các giải đấu quốc tế là trách nhiệm của FAM và FIFA.

Trong bối cảnh Harimau Malaya đối diện khó khăn lớn tại vòng loại Asian Cup 2027, phát biểu của Bộ trưởng Saifuddin được xem là động thái nhằm trấn an dư luận, đồng thời khẳng định Nhà nước vẫn bảo đảm tính minh bạch và tính pháp lý trong chính sách nhập tịch.