Malaysia cảnh báo về biến thể Covid-19 mới

Ngày 20/9, Bộ trưởng Y tế Malaysia Dzulkefly Ahmad cho biết nước này đang theo dõi chặt chẽ một biến thể COVID-19 mới có tên XFG, sau khi được phát hiện thông qua giải mã bộ gene.

Nhân viên y tế chuẩn bị mũi tiêm vaccine COVID-19 của hãng Moderna tại Jakarta, Indonesia. Ảnh minh họa: THX/TTXVN





Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, biến thể XFG, một biến thể phụ của Omicron, được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xếp vào nhóm "biến thể đang được theo dõi" vào ngày 25/6 do khả năng lây truyền và tránh miễn dịch cao.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Dzulkefly khẳng định rằng biến thể này không được coi là đáng lo ngại về độc lực và không gây ra các triệu chứng nghiêm trọng hơn so với các chủng Omicron khác. Mặc dù tốc độ lây lan cao hơn, nó không liên quan đến việc làm tăng mức độ nghiêm trọng của bệnh.

Theo số liệu vừa được Bộ Y tế Malaysia công bố, biến thể XFG chiếm 8,2% trong tổng số 43.087 ca nhiễm trong năm nay. Tỷ lệ lây nhiễm của XFG là 9,1%, so với 17,4% của biến thể GM1 và 12,7% của XEC. Đáng chú ý là tổng số ca Covid-19 được ghi nhận tại Malaysia trong năm nay đã giảm 49,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong số 3 ca tử vong do Covid-19 được báo cáo từ đầu năm đến nay, chỉ có một trường hợp liên quan đến biến thể XFG. Hầu hết các trường hợp mắc biến thể mới chỉ có các triệu chứng thông thường như khó thở, không có dấu hiệu bất thường hay nghiêm trọng.

Hiện Bộ Y tế Malaysia và Trung tâm Ứng phó và Chuẩn bị khủng hoảng (CPRC) vẫn đang trong tình trạng báo động và theo dõi chặt chẽ tất cả các biến thể phụ thông qua giải trình tự gene để phòng ngừa dịch bệnh bùng phát.

Dù chưa có đợt bùng phát dịch lớn nào được báo cáo, nhưng Bộ trưởng Dzulkefly khuyến cáo những người có triệu chứng nên đi thăm khám ngay lập tức, đồng thời kêu gọi người dân tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng ngừa như rửa tay thường xuyên, đeo khẩu trang khi có triệu chứng hoặc ở nơi đông người và tiêm vaccine, đặc biệt là những người thuộc nhóm nguy cơ cao.