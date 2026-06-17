Makelele đã sai với Mbappe

Huyền thoại Claude Makelele có những chỉ trích nhắm vào Kylian Mbappe sau màn trình diễn chưa thuyết phục của tiền đạo này trong trận gặp Senegal tại bảng I World Cup 2026.

Makelele chỉ trích Mbappe. Ảnh: Reuters.

Mbappe trải qua những cảm xúc trái ngược trước Senegal rạng sáng 17/6. Trước khi trở thành người hùng với cú đúp bàn thắng, đội trưởng của "Les Bleus" nhận nhiều lời chỉ trích vì màn trình diễn thiếu hiệu quả trong phần lớn thời gian của trận đấu.

Ngay từ đầu trận, Mbappe tỏ ra nóng vội trong nhiều tình huống xử lý. Tiền đạo của Real Madrid thường xuyên xử lý lỗi khi nhận bóng và có xu hướng chơi cá nhân thay vì phối hợp với đồng đội. Điều này khiến lối chơi của tuyển Pháp gặp nhiều khó khăn trước hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của Senegal.

Khoảnh khắc gây tranh cãi nhất diễn ra ở phút 57. Sau đường chọc khe đẳng cấp của Michael Olise, Mbappe thoát xuống đối mặt thủ môn Edouard Mendy nhưng lại dứt điểm đúng vào vị trí của người gác đền Senegal. Pha bỏ lỡ đáng tiếc này khiến huyền thoại Claude Makelele không giấu được sự thất vọng khi bình luận trên sóng DAZN.

Mbappe có màn trình diễn trái ngược ở hai hiệp đấu. Ảnh: Reuters.

"Cậu còn muốn gì nữa? Muốn trái bóng tự đưa cậu vào khung thành luôn à?", Makelele bức xúc. "Mbappe còn muốn gì nữa đây? Đó rõ ràng là một đường chuyền không thể tuyệt vời hơn. Đến cả hậu vệ cũng chẳng thể làm gì để ngăn chặn, vậy mà cậu lại bỏ lỡ cơ hội đó!".

Tuy nhiên, Mbappe có câu trả lời hoàn hảo trên sân cỏ. Chỉ ít phút sau, anh tận dụng đường kiến tạo khác từ Olise để mở tỷ số cho tuyển Pháp bằng pha dứt điểm tinh tế. Đến cuối trận, chân sút 27 tuổi hoàn tất cú đúp với một siêu phẩm sút xa khiến Mendy bất ngờ.

Dù những lời phê bình của Makelele gây nhiều tranh cãi, Mbappe vẫn biết cách lên tiếng đúng lúc, qua đó góp công lớn giúp tuyển Pháp khởi đầu World Cup 2026 bằng một chiến thắng.

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