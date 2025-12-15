Mainoo được 12 đội săn đón

Tương lai của tiền vệ Kobbie Mainoo tại Manchester United đang trở thành chủ đề nóng trước thềm kỳ chuyển nhượng mùa đông.

Mainoo cân nhắc rời MU. Ảnh: Reuters.

Theo tiết lộ của Caught Offside, có hơn 12 CLB đang theo sát tình hình của tiền vệ sinh năm 2004, trong đó Chelsea và Bayern Munich là hai cái tên nổi bật nhất. Tuy nhiên, điểm đến mà Mainoo ưu tiên lại là Napoli, nhà đương kim vô địch Serie A.

Nếu cập bến sân Diego Armando Maradona, Mainoo sẽ tái ngộ hai người đồng đội cũ Scott McTominay và Rasmus Hojlund. Trong đó, Hojlund đang thi đấu cho Napoli theo dạng cho mượn.

Với việc cần được ra sân thường xuyên để phát triển sự nghiệp và giữ suất ở tuyển Anh, việc Mainoo tìm kiếm bến đỗ mới trong tháng 1/2026 là điều hoàn toàn dễ hiểu. Kể từ khi HLV Ruben Amorim tiếp quản chiếc ghế nóng tại MU, Mainoo gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm suất đá chính.

Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha thường xuyên đặt niềm tin vào cặp tiền vệ giàu kinh nghiệm Casemiro – Bruno Fernandes, khiến Mainoo chủ yếu phải làm bạn với băng ghế dự bị. Ở mùa giải năm nay, cầu thủ 20 tuổi mới chỉ ra sân 11 lần trên mọi đấu trường.

Dù vậy, Mainoo vẫn được đánh giá rất cao bởi người hâm mộ “Quỷ đỏ”. Trưởng thành từ lò đào tạo của CLB, anh từng được xem là tương lai của tuyến giữa MU. Tất nhiên, Mainoo vẫn cần nỗ lực hơn nữa để chứng tỏ bản thân xứng đáng có một vị trí đá chính tại Old Trafford.

