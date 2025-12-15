Bàn thua thảm họa của Tottenham

Hàng thủ Tottenham mắc nhiều sai lầm tai hại trong trận thua Nottingham Forest ở vòng 16 Premier League hôm 14/12.

Hàng thủ Tottenham mắc sai lầm ngay trước vùng cấm.

Thủ thành Vicario trở thành tâm điểm chỉ trích sau pha phối hợp thiếu ăn ý với đồng đội. Khi nhận bóng trong vùng cấm, người gác đền của Tottenham có pha xử lý thiếu an toàn khi phát bóng lên cho Archie Gray trong bối cảnh hàng thủ đội khách đang chịu áp lực lớn. Đường chuyền này lập tức trở thành “món quà” cho Nottingham Forest.

Archie Gray quay lưng về phía khung thành, không kịp quan sát và bị Ibrahim Sangare áp sát cướp bóng. Tiền vệ của Forest sau đó vượt qua cả Vicario rồi căng ngang thuận lợi để Callum Hudson-Odoi đệm bóng vào lưới trống, mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Cơn ác mộng của Vicario tiếp tục kéo dài khi anh mắc thêm sai lầm ở bàn thua thứ hai. Pha tạt bóng của Hudson-Odoi tưởng như vô hại lại bay thẳng qua đầu thủ môn Tottenham và đi vào lưới.

Những sai lầm cá nhân khiến hệ thống phòng ngự của Tottenham sụp đổ, làm tiền đề cho thất bại 0-3 của đội khách.

Hàng thủ Tottenham bị chỉ trích. Ảnh: Reuters.

Trên mạng xã hội, CĐV phản ứng dữ dội với Vicario. Nhiều người tỏ ra ngán ngẩm với những lỗi lặp đi lặp lại của đội bóng.

Một tài khoản bình luận: “Không CLB nào ở Premier League tự bắn vào chân mình nhiều như Spurs”. Người khác gay gắt hơn khi cho rằng Tottenham cần bán Vicario và mang về một thủ môn mới, bởi những sai lầm của anh đang khiến đội bóng đánh rơi nhiều điểm số.

Thất bại này nối dài chuỗi phong độ kém cỏi của Tottenham tại Premier League. Spurs chỉ thắng 1 trong 7 vòng đấu gần nhất và hiện xếp thứ 11 trên bảng xếp hạng.

