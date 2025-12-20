Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Mai Tài Phến đăng ảnh tình tứ bên Mỹ Tâm

  • Thứ bảy, 20/12/2025 12:25 (GMT+7)
  • 57 phút trước

Nam diễn viên chia sẻ khoảnh khắc tình cảm bên Mỹ Tâm. Anh viết: "Và ta chọn nhau giữa bao ngã rẽ. Không ồn ào, cũng chẳng phô trương".

Trưa 20/12, Mai Tài Phến chia sẻ hình ảnh bên Mỹ Tâm. Cả hai cùng đeo chung tai nghe, ngồi phía trước monitor trên phim trường. "Và ta chọn nhau giữa bao ngã rẽ/ Không ồn ào, cũng chẳng phô trương/ Chỉ là nắm tay qua ngày rất khẽ/ Mà tim thì ấm đến lạ thường", Mai Tài Phến viết.

Thời gian gần đây, Mai Tài Phến chăm đăng tải bên giọng ca Họa mi tóc nâu. Trong khi Mỹ Tâm cũng thoải mái khi hình ảnh "chế" cả hai ngập tràn mạng xã hội sau khi họ tung first look phim i. Ở một bài đăng gần đây, nữ ca sĩ viết: "Poster, video phim có rồi, chế hình cũng đầy mạng rồi, vậy mình cũng không để dành nữa" hay "Mới ra first look thôi mà các bạn quậy quá. Chắc mai ra luôn first video cho các bạn đỡ viết kịch bản nữa".

my tam anh 1

Mai Tài Phến chia sẻ khoảnh khắc bên Mỹ Tâm. Ảnh: FBNV.

Mỹ Tâm và Mai Tài Phến đồng hành 8 năm qua. Cả hai âm thầm ủng hộ nhau trong mỗi dự án. Ở mỗi live show, concert của Mỹ Tâm, nam diễn viên luôn có mặt ở dưới hàng ghế khán giả để theo dõi. Tại concert See the Light của Mỹ Tâm diễn ra ở sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội vào tối 13/12, nữ ca sĩ bất ngờ nhắc tên Mai Tài Phến khi hình ảnh họ cùng xuất hiện trên màn hình phía sau. "Đây là hình ảnh ở trong phim, bạn Mai Tài Phến. Bạn ấy đang ngồi ở đâu rồi. Hãy giơ cánh tay cho Tâm thấy. Love you", Mỹ Tâm nói. Chia sẻ của cô nhận tràng vỗ tay lớn từ hàng chục nghìn khán giả phía dưới. Song họ chưa từng lên tiếng xác nhận chuyện tình cảm.

Mới đây, họ công bố hợp tác ở dự án điện ảnh Tài. Trong đó, Mai Tài Phến giữ vai trò đạo diễn còn Mỹ Tâm là nhà đầu tư, sản xuất. Tài là phim điện ảnh đầu tiên Mai Tài Phến đứng sau máy quay. Dự án dự kiến khởi chiếu vào đầu năm sau. Phim hiện chưa công bố dàn diễn viên.

Chuyên mục giải trí giới thiệu cuốn Girl on Girl, tác giả Sophie Gilbert đã thực hiện một cuộc điều tra về những thiên kiến giới tính sâu sắc đã được gieo mầm và nuôi dưỡng bởi văn hóa đại chúng từ cuối những năm 1990 đến đầu thập niên 2000. Với cách tiếp cận toàn diện, Gilbert đem đến một góc nhìn mới về một thời kỳ văn hóa đã qua và chỉ ra những tổn thương ngầm nhưng nghiêm trọng mà thời kỳ ấy đã gây ra cho phụ nữ. Đặc biệt là những cô gái trẻ lớn lên trong giai đoạn đó.

Lâm Bảo Ngọc và Lyly mâu thuẫn

Trong một chương trình mới đây, Lâm Bảo Ngọc và Lyly tiết lộ từng hiểu lầm nhau khi tham gia show thực tế. Cả hai quyết định làm hòa sau thời gian không nói chuyện.

2 giờ trước

An Nhi

mỹ tâm Mỹ Tâm mai tài phến mỹ tâm

  • Phan Thị Mỹ Tâm

    Phan Thị Mỹ Tâm

    Mỹ Tâm tên đầy đủ là Phan Thị Mỹ Tâm là một nữ nhạc sĩ, ca sĩ bắt đầu sự nghiệp âm nhạc bằng album đầu tay "Mãi yêu" (2001) giúp cô đạt được nhiều thành công lớn. Các album tiếp theo như "Đâu chỉ riêng em", "Yesterday & Now" giúp Mỹ Tâm lập kỷ lục về doanh số bán ra tại thị trường trong nước. Trong quá trình ca hát của mình, Mỹ Tâm đã gặt hái được nhiều thành công với 3 giải Cống hiến cho "Ca sĩ của năm", giải Âm nhạc châu Âu của MTV, giải "Huyền thoại Âm nhạc châu Á" và là "Nghệ sĩ có album bán chạy nhất lãnh thổ" do Liên đoàn Công nghiệp ghi âm quốc tế (IFPI) công nhận trong năm 2014. Cô từng xuất hiện trong danh sách "Top 50 Phụ nữ ảnh hưởng nhất Việt Nam" (2017) của tạp chí Forbes.

    Bạn có biết: Trong danh sách 12 nghệ sĩ "Hiện tượng Pop toàn cầu mà bạn chưa biết" của ABC News, Mỹ Tâm được đánh giá "là một trong những giọng hát được công nhận của khu vực Đông Nam Á".

    • Ngày sinh: 16/01/1981
    • Chiều cao: 1.60 m
    • Ca khúc tiêu biểu: Nhé anh, Tóc nâu môi trầm, Tình lỡ cách xa, Họa mi tóc nâu, Ước gì, Cho một tình yêu, Chuyện như chưa bắt đầu, Đừng hỏi em,...

