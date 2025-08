Maguire đắt hàng

Manchester United đối mặt với cuộc chiến giữ chân Harry Maguire khi có tới 5 câu lạc bộ gửi lời đề nghị cho trung vệ người Anh hè này.

MU đánh giá cao tầm ảnh hưởng của Maguire.

Theo Talk Sport, Manchester United từ chối nhiều lời đề nghị mua Maguire trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2025. Trong số các CLB quan tâm Maguire, có 3 đội đến từ Premier League và 2 đội bóng khác ở châu Âu.

Maguire từng được dự đoán không có chỗ đứng dưới thời HLV Amorim. Tuy nhiên, trung vệ sinh năm 1993 sau đó cho thấy sự chuyên nghiệp, hoàn thành tốt nhiệm vụ mỗi khi vào sân. Chính vì thế, Maguire sẽ là một trong những cái tên đóng vai trò quan trọng, giúp Manchester United tái thiết mùa tới.

Hồi tháng 1, MU kích hoạt điều khoản gia hạn thêm một năm trong hợp đồng của Maguire để tránh mất anh theo dạng tự do vào cuối mùa. Tuy nhiên, khả năng trung vệ người Anh chia tay Old Trafford theo dạng tự do vào tháng 6/2026 vẫn rất lớn.

Việc nhiều CLB hỏi mua Maguire có thể đặt cầu thủ và ban lãnh đạo MU vào tình thế lưỡng lự. Ban lãnh đạo "Quỷ đỏ" dự kiến mở cuộc đàm phán gia hạn hợp đồng với Maguire vào tháng tới, nhưng mọi chuyện chưa có gì khả quan.

Mùa trước, Maguire ra sân 34 trận trên mọi đấu trường, ghi 4 bàn và có 1 kiến tạo. Đó đều là những đóng góp quan trọng vào thành tích của MU tại Premier League lẫn Europa League. Phong độ ổn định và sự chuyên nghiệp của cầu thủ 32 tuổi thuyết phục HLV Ruben Amorim và giới lãnh đạo CLB rằng anh xứng đáng tiếp tục gắn bó với đội bóng.