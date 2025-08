Man United chạy nước rút trước giờ G

Chỉ còn bốn tuần trước khi kỳ chuyển nhượng mùa hè khép lại, Manchester United đang bước vào giai đoạn bản lề để biến kế hoạch tái thiết dưới thời HLV Ruben Amorim thành hiện thực. Họ khởi đầu đúng hướng, nhưng để biến một kỳ “chợ hè” tích cực thành một kỳ chuyển nhượng thành công trọn vẹn, “Quỷ đỏ” cần thêm tốc độ, sự dứt khoát - và cả vài quyết định khó khăn.

Ba tân binh cập bến Old Trafford, trong đó có hai bản hợp đồng đầy sức nặng từ Premier League: Matheus Cunha và Bryan Mbeumo - bộ đôi đã ghi tổng cộng 37 bàn mùa trước cho Wolves và Brentford. Cả hai không chỉ mang đến khả năng tấn công trực diện mà còn phù hợp với hệ thống chơi pressing cao mà Amorim muốn xây dựng.

Với tổng chi phí vượt 120 triệu bảng, Man United chứng minh rằng việc vắng mặt tại cúp châu Âu không đồng nghĩa với sự thiếu sức hút trên thị trường chuyển nhượng. Nhưng điều đó cũng khiến họ phải gánh một áp lực rõ ràng: mùa giải tới không được phép sai sót.

Không có gì ngạc nhiên khi mục tiêu tiếp theo của Man United là một trung phong đẳng cấp. Và cái tên được đặt lên đầu danh sách là Benjamin Sesko, tiền đạo 22 tuổi của RB Leipzig. Với 21 bàn mùa trước, Sesko cho thấy bản năng săn bàn tại Bundesliga - một tín hiệu hứa hẹn, dù anh vẫn còn là dấu hỏi lớn tại môi trường Premier League.

Man United tin rằng Sesko chính là chìa khóa để giải bài toán hiệu số bàn thắng bại âm trong hai mùa giải gần nhất - một thống kê phản ánh rõ sự thiếu hiệu quả trong khâu dứt điểm. Họ sẵn sàng cạnh tranh tay đôi với Newcastle, đội đã bị Leipzig từ chối lời đề nghị đầu tiên.

Tuy khẳng định có thể ký Sesko mà không cần bán ai, nhưng để mở đường cho thêm một thủ môn và một tiền vệ - hai vị trí Amorim vẫn muốn tăng cường - Man United buộc phải giải phóng đội hình. Vấn đề là: họ đang thiếu người mua, chứ không thiếu người muốn bán.

Tính đến hiện tại, Marcus Rashford là cái tên lớn duy nhất rời đi (dưới dạng cho mượn sang Barcelona). Trong khi đó, “nhóm chờ thanh lý” - gồm Malacia, Sancho, Antony và đặc biệt là Alejandro Garnacho - vẫn chưa nhận được lời đề nghị chính thức nào. Garnacho là tài sản lớn nhất, với Chelsea quan tâm, nhưng mức giá dự kiến 50 triệu bảng có thể khiến thương vụ này kéo dài đến sát giờ chót.

Zirkzee và Bayindir cũng đang được cân nhắc bán tháo, còn Rasmus Hojlund - người từng là niềm hy vọng số 9 của CLB - dù có tin đồn được định giá 30 triệu bảng, vẫn được đánh giá là có thể giữ lại để xoay tua.

Ở chiều ngược lại, các cầu thủ trẻ như Harry Amass hay Toby Collyer nhiều khả năng rời đội theo dạng cho mượn. Nhưng điều này chỉ giúp giảm tải, không tạo ra ngân sách bổ sung đáng kể.

Ruben Amorim đến Old Trafford không phải để vá víu. Ông mang theo một triết lý, một cấu trúc thi đấu cụ thể, và cần những con người phù hợp để biến nó thành bản sắc của Man United.

Nhưng khi thời gian gấp rút, thị trường biến động, và áp lực truyền thông ngày một lớn, những “kế hoạch dài hạn” cần được thực hiện bằng quyết định ngắn hạn, nhưng chính xác. Việc có Sesko - hoặc không - sẽ định hình cách Amorim xây dựng hàng công.

Nhưng không dừng lại ở đó, cách Man United giải quyết vấn đề thừa người ở tuyến giữa, tương lai của các “bom xịt” như Sancho hay Antony, và khả năng thanh lọc đội hình để tạo chỗ cho những trụ cột chiến thuật, sẽ phản ánh rõ ràng năng lực tổ chức của ban lãnh đạo mới.

Bốn tuần còn lại không chỉ là cuộc chạy đua chuyển nhượng, mà còn là bài kiểm tra đầu tiên dành cho Amorim và cấu trúc điều hành hậu-Europa của Man United. Giấc mơ xây dựng một “Man United mới” không thể chờ đợi - nó cần được thúc đẩy ngay từ mùa hè này.

