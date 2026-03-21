Madam Pang trẻ trung khó tin ở tuổi 60

Ngày 21/3, trên trang Facebook cá nhân với hơn 3,4 triệu người theo dõi, Madam Pang (tên thật Nualphan Lamsam) đăng tải hình ảnh mừng sinh nhật tuổi 60. Trong bức ảnh, bà xuất hiện với phong thái tự tin, diện mạo trẻ trung, nhận được nhiều lời chúc từ cộng đồng mạng. Bà chia sẻ: "60 thì sao? Nhiệt huyết vẫn còn mạnh mẽ".
Ở tuổi 60, Madam Pang giữ cương vị Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan, là người phụ nữ đầu tiên đảm nhận vị trí này trong lịch sử hơn 107 năm của tổ chức. Đồng thời, bà cũng được FIFA bổ nhiệm làm Chủ tịch Ủy ban Phát triển, trở thành nữ lãnh đạo đầu tiên nắm giữ vai trò này.
Trong nhiệm kỳ của bà Madam Pang, bóng đá Thái Lan đang trải qua giai đoạn nhiều biến động. Sau chuỗi kết quả không như kỳ vọng, từ SEA Games 33 đến VCK U23 châu Á, đội tuyển liên tiếp gặp khó khăn, ảnh hưởng đến vị thế vốn được xem là hàng đầu khu vực. Dù vậy, những dấu ấn trong quá khứ của Madam Pang vẫn được nhắc đến như cơ sở cho kỳ vọng. Trước đó, bà từng góp phần đưa đội tuyển nữ Thái Lan tham dự World Cup 2015 và 2019, đến việc giúp đội tuyển nam vô địch AFF Cup 2020 và 2022.
Bên cạnh hoạt động quản lý, trên mạng xã hội, nữ doanh nhân thường chia sẻ các khoảnh khắc tham gia sự kiện và lối sống cá nhân. Theo bà, việc duy trì diện mạo trẻ trung đến từ thói quen chăm sóc da đều đặn, kết hợp chế độ sinh hoạt khoa học, ăn uống cân bằng và tập luyện thể thao như gym, yoga, chạy bộ.
Không chỉ ở hiện tại, những hình ảnh thời trẻ của Madam Pang khi được chia sẻ lại trên mạng xã hội cũng thu hút sự quan tâm, cho thấy sự chú ý của công chúng đối với hành trình hình ảnh của bà qua nhiều giai đoạn.
Trong đời sống cá nhân, Madam Pang nhiều lần nhắc đến chồng là Narat Sawettanan, đại tá cảnh sát. Ngày 14/2, bà đăng tải loạt hình ảnh ghi lại những khoảnh khắc bên chồng qua nhiều năm. Theo chia sẻ, ông Narat từng cùng vợ tham dự hàng trăm sự kiện và tiếp tục xuất hiện trong các hoạt động công chúng sau khi nghỉ hưu, từ các chương trình thời trang đến sự kiện thể thao trong và ngoài nước.
Sinh năm 1966 trong gia tộc Lamsam - một trong những gia đình có ảnh hưởng tại Thái Lan, Madam Pang được đào tạo bài bản về kinh doanh. Bà tốt nghiệp ngành marketing tại Đại học Chulalongkorn, sau đó hoàn thành chương trình thạc sĩ quản lý tại Đại học Boston. Dù thừa hưởng nền tảng gia đình, bà nhiều lần khẳng định con đường sự nghiệp của mình gắn với các dự án đầu tư độc lập và nỗ lực cá nhân.
Tại Việt Nam, Madam Pang là gương mặt quen thuộc với người hâm mộ bóng đá khu vực. Hình ảnh một nữ lãnh đạo trong lĩnh vực thể thao, cùng phong cách thời trang và cách ứng xử trong các sự kiện, giúp bà nhận được sự chú ý nhất định. Ngoài vai trò tại Liên đoàn Bóng đá Thái Lan từ tháng 2/2024, bà còn là Chủ tịch CLB Port FC và điều hành Muang Thai Insurance - doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm tại Thái Lan.
