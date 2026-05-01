Mặc áo bác sĩ để quảng cáo có thể bị phạt đến 40 triệu đồng

Hành vi sử dụng hình ảnh, trang phục hoặc danh nghĩa bác sĩ, nhân viên y tế để quảng bá sản phẩm sẽ bị xử phạt nặng, nhằm chấn chỉnh tình trạng quảng cáo gây hiểu nhầm cho người tiêu dùng.

Từ ngày 15/5, các hành vi lợi dụng hình ảnh bác sĩ, dược sĩ hoặc cơ sở y tế để quảng cáo sẽ bị xử phạt nghiêm theo Nghị định 87/2026/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo quy định, việc sử dụng hình ảnh, trang phục, tên tuổi, uy tín của bác sĩ, nhân viên y tế hoặc thư cảm ơn của người bệnh nhằm quảng cáo thuốc, mỹ phẩm, thiết bị y tế là hành vi vi phạm.

Cụ thể, trong lĩnh vực quảng cáo thuốc, hành vi sử dụng danh nghĩa tổ chức, cá nhân hoặc hình ảnh bác sĩ để quảng bá có thể bị phạt từ 30-40 triệu đồng. Đây là một trong những mức xử phạt cao nhất đối với nhóm vi phạm này.

Tương tự, với mỹ phẩm, việc dùng hình ảnh bác sĩ, dược sĩ hoặc cơ sở y tế để quảng cáo cũng bị phạt từ 15-20 triệu đồng, tùy mức độ vi phạm.

Trong quảng cáo thiết bị y tế, hành vi sử dụng hình ảnh, thông tin của nhân viên y tế để quảng bá sản phẩm có thể bị xử phạt 20-30 triệu đồng.

Ngoài phạt tiền, các tổ chức, cá nhân vi phạm còn buộc phải tháo gỡ, xóa bỏ nội dung quảng cáo và cải chính thông tin sai lệch.

Nghị định cũng siết chặt các nội dung dễ gây hiểu nhầm cho người tiêu dùng. Các sản phẩm không phải là thuốc nhưng quảng cáo có tác dụng điều trị bệnh, hoặc khiến người dùng hiểu nhầm là thuốc, sẽ bị xử phạt nặng.

Đặc biệt, trong lĩnh vực thực phẩm bảo vệ sức khỏe, việc sử dụng ý kiến người bệnh để mô tả sản phẩm có tác dụng chữa bệnh có thể bị phạt từ 20-30 triệu đồng.

Các quảng cáo thiếu cảnh báo bắt buộc như “thực phẩm này không phải là thuốc” cũng nằm trong diện xử phạt.

Ngoài các hành vi liên quan đến hình ảnh bác sĩ, nghị định còn quy định mức phạt từ 80-100 triệu đồng đối với quảng cáo sai sự thật, gây nhầm lẫn về chất lượng, công dụng sản phẩm.

Các trường hợp sử dụng từ ngữ như “tốt nhất”, “số một” nhưng không có tài liệu chứng minh cũng có thể bị xử phạt từ 10-20 triệu đồng.

Việc siết chặt quy định lần này nhằm hạn chế tình trạng quảng cáo thổi phồng công dụng, lợi dụng uy tín ngành y để đánh lừa người tiêu dùng. Đây là vấn đề từng gây nhiều bức xúc trong thời gian qua.