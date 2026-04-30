Bác sĩ Phạm Thanh Việt làm Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy

Bộ Y tế vừa bổ nhiệm bác sĩ chuyên khoa II Phạm Thanh Việt giữ chức Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy nhiệm kỳ 5 năm, từ ngày 24/4. Trước đó, ông là Phó giám đốc phụ trách quản lý điều hành bệnh viện.

Bác sĩ chuyên khoa II Phạm Thanh Việt, tân Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: Duy Hiệu.

Trước khi được bổ nhiệm, bác sĩ Phạm Thanh Việt là Phó giám đốc phụ trách quản lý, điều hành bệnh viện. Ông từng đảm nhiệm vị trí Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, đồng thời phụ trách Phòng Trang thiết bị y tế.

Bác sĩ Phạm Thanh Việt sinh năm 1971, quê Kiên Giang (cũ), tốt nghiệp bác sĩ đa khoa tại Đại học Y Dược TP.HCM năm 1997. Giai đoạn 2000-2007, ông công tác tại Khoa Cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy. Từ năm 2007 đến 2023, ông làm việc tại Phòng Kế hoạch tổng hợp, sau đó kiêm nhiệm phụ trách Khoa Tạo hình thẩm mỹ và Phòng Trang thiết bị y tế.

Tháng 3/2024, ông được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy. Đến tháng 8/2025, ông tiếp tục được giao phụ trách, quản lý và điều hành toàn viện.

Ngoài công tác chuyên môn và quản lý, bác sĩ Phạm Thanh Việt còn tham gia nhiều đề tài nghiên cứu khoa học ứng dụng, đồng thời tích cực thực hiện các hoạt động hỗ trợ người bệnh, như thăm hỏi, động viên và tặng quà cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Hiện Ban giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy gồm Giám đốc Phạm Thanh Việt và hai Phó giám đốc là bác sĩ Lâm Việt Trung và dược sĩ Nguyễn Quốc Bình.

Bệnh viện Chợ Rẫy là bệnh viện hạng đặc biệt trực thuộc Bộ Y tế, có chức năng khám chữa bệnh, đào tạo và nghiên cứu khoa học. Với vai trò là bệnh viện tuyến cuối khu vực phía Nam, đơn vị này còn hỗ trợ chuyên môn, điều trị cho nhiều cơ sở y tế trong khu vực.