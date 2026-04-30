Điều đặc biệt của hệ thống y tế TP Đồng Nai

Việc chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương mở ra giai đoạn phát triển mới cho Đồng Nai, trong đó hệ thống y tế được kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Đồng Nai. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 30/4/2026.

Việc chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương đánh dấu bước ngoặt lớn của Đồng Nai, đặt ra yêu cầu cao hơn về chất lượng an sinh, đặc biệt là hệ thống y tế phục vụ gần 4,5 triệu dân.

Trong bức tranh chuyển mình đó, ngành y tế Đồng Nai được nhìn nhận là một trong những lĩnh vực đã có sự chuẩn bị sớm, bài bản và toàn diện, từ tổ chức bộ máy, nhân lực đến năng lực chuyên môn và định hướng phát triển dài hạn.

Tái cấu trúc toàn diện sau sáp nhập

Sau khi Đồng Nai và Bình Phước chính thức sáp nhập từ tháng 5/2025, ngành y tế địa phương nhanh chóng được kiện toàn theo hướng tinh gọn, thống nhất và vận hành thông suốt từ tuyến tỉnh đến cơ sở. Hệ thống hiện được tổ chức với Sở Y tế cùng 39 đơn vị sự nghiệp trực thuộc, bao gồm 3 bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh, 3 bệnh viện đa khoa khu vực, 5 bệnh viện chuyên khoa, 22 trung tâm y tế khu vực và 6 trung tâm chuyên khoa tuyến tỉnh.

Ở tuyến cơ sở, mạng lưới y tế phủ rộng với 95 trạm y tế xã, phường và 176 điểm trạm, cùng hệ thống y tế thôn, ấp, khu phố. Đây là nền tảng quan trọng giúp đưa dịch vụ chăm sóc sức khỏe đến gần người dân hơn, đặc biệt tại các khu vực vùng sâu, vùng xa và địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số.

Với hơn 16.000 cán bộ, nhân viên y tế ở cả khu vực công lập và ngoài công lập, hệ thống y tế Đồng Nai đang phục vụ gần 4,5 triệu dân. Nhờ quá trình tái cấu trúc hiệu quả, toàn ngành đã hoàn thành và vượt 6/6 chỉ tiêu cơ bản được giao. Trong đó đạt 10 bác sĩ và 30 giường bệnh trên một vạn dân, 100% trạm y tế có bác sĩ, trên 90% đủ điều kiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Toàn cảnh Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Ảnh: CDC Đồng Nai.

Thách thức phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm

Với đặc thù là trung tâm công nghiệp lớn, dòng người nhập cư và sự tập trung đông đúc tại các khu dân cư đã trở thành môi trường lý tưởng để mầm bệnh lây lan.

Điều này khiến Đồng Nai trải qua năm 2025 đầy thử thách với các đợt bùng phát dịch bệnh truyền nhiễm. Toàn tỉnh ghi nhận hơn 23.000 ca sốt xuất huyết (tăng >124%) và gần 11.000 ca tay chân miệng (tăng >90%). Đặc biệt, sự xuất hiện của các chủng virus độc lực cao đã làm tăng đáng kể tỷ lệ ca chuyển nặng.

Làn sóng dịch bệnh gây sức ép lớn lên tuyến điều trị cấp tỉnh. Tại Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, dù được trang bị đầy đủ máy thở, máy lọc máu và thuốc men, nguy cơ quá tải vẫn luôn chực chờ trong các tháng cao điểm.

Bệnh dại tiếp tục là mối đe dọa dai dẳng với 81 ổ dịch trên chó và 7 ca tử vong ở người, trong khi viêm não mô cầu cũng ghi nhận các ca mắc rải rác.

Trước "bức tranh" dịch tễ nhiều điểm nóng, Sở Y tế Đồng Nai đã kích hoạt đồng bộ các giải pháp chiến lược: phân tuyến điều trị chặt chẽ, tăng cường hội chẩn từ xa, liên tục tập huấn chuyên môn và phối hợp liên tuyến.

Dù áp lực lớn, công tác y tế dự phòng vẫn đạt nhiều điểm sáng: 98% bệnh nhân HIV/AIDS điều trị ARV đạt ức chế virus. Đặc biệt, bất chấp áp lực kiểm soát hàng triệu suất ăn mỗi ngày tại các bếp ăn tập thể, Đồng Nai không ghi nhận vụ ngộ độc thực phẩm lớn nào trong năm qua nhờ triển khai hơn 12.000 lượt thanh tra, kiểm tra

Lực lượng chức năng xử lý ổ dịch dại tại phường Trảng Bom. Ảnh: CDC Đồng Nai.

Làm chủ kỹ thuật cao, giảm phụ thuộc tuyến trên

Không chỉ dừng lại ở phòng chống dịch, hệ thống y tế Đồng Nai đang từng bước nâng cao năng lực điều trị, giảm phụ thuộc vào các bệnh viện tuyến cuối tại TP.HCM.

Trong năm 2025, toàn tỉnh ghi nhận gần 10 triệu lượt khám chữa bệnh. Nhiều kỹ thuật chuyên sâu đã được triển khai thành công như phẫu thuật tim hở, can thiệp tim mạch, thay khớp, nội soi lấy sỏi thận qua da, phẫu thuật nội soi và kỹ thuật ECMO cứu sống bệnh nhân nguy kịch.

Đặc biệt, lĩnh vực điều trị đột quỵ ghi dấu ấn rõ nét khi Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất và Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai đạt chứng nhận kim cương, mức cao nhất theo tiêu chuẩn quốc tế. Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh đạt chứng nhận bạch kim, giúp Đồng Nai trở thành một trong những địa phương hiếm hoi có mạng lưới điều trị đột quỵ đạt chuẩn quốc tế.

Một bước tiến quan trọng khác là việc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai được công nhận đủ điều kiện thực hiện kỹ thuật lấy và ghép thận, mở ra cơ hội sống cho bệnh nhân suy thận ngay tại địa phương.

Trong bối cảnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, chuyển đổi số được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của ngành y tế Đồng Nai.

Đến cuối năm 2025, bệnh án điện tử đã được triển khai tại 16 cơ sở y tế công lập. Các bệnh viện lớn đã áp dụng kiosk thông minh, thanh toán không tiền mặt và từng bước ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong chẩn đoán, giúp rút ngắn thời gian chờ đợi, giảm tải thủ tục và nâng cao hiệu quả điều trị.

Ngành đặt mục tiêu tiếp tục mở rộng chuyển đổi số toàn diện, hướng đến xây dựng hệ thống y tế thông minh, liên thông dữ liệu và lấy người bệnh làm trung tâm.

Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai đạt chứng nhận kim cương. Ảnh: CDC Đồng Nai.

Đầu tư mạnh để đáp ứng vai trò đô thị lớn

Để đáp ứng yêu cầu của một đô thị trực thuộc Trung ương, TP Đồng Nai đang lên kế hoạch đầu tư mạnh mẽ cho hệ thống y tế cả công lập và ngoài công lập.

Các bệnh viện tuyến tỉnh như Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai và Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất sẽ được mở rộng lên 1.200-1.400 giường, hướng đến đạt hạng đặc biệt. Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Thành dự kiến xây mới với quy mô 1.000 giường, trong khi nhiều bệnh viện khu vực khác được nâng cấp toàn diện.

Song song đó, địa phương định hướng phát triển thêm các bệnh viện chuyên khoa như ung bướu, phụ sản, phục hồi chức năng, cùng các trung tâm xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, trung tâm dinh dưỡng và chăm sóc người cao tuổi.

Phối cảnh Dự án Bệnh viện Ung bướu trong tương lai. Ảnh: CDC Đồng Nai.

Khu vực y tế tư nhân cũng được khuyến khích đầu tư với các dự án bệnh viện đa khoa quốc tế, bệnh viện cấp vùng nhằm giảm tải cho hệ thống công lập và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Bên cạnh phát triển kỹ thuật cao, Đồng Nai vẫn xác định y tế cơ sở là nền tảng. Trong năm nay, ngành triển khai kế hoạch điều chuyển hàng chục biên chế từ các đơn vị tuyến trên về trạm y tế xã, phường, đặc biệt tại khu vực phía Bắc.

Đồng thời, chiến dịch chăm sóc sức khỏe người cao tuổi sẽ được triển khai từ tháng 5 đến tháng 10 tại toàn bộ 95 xã, phường. Người từ 60 tuổi trở lên, đặc biệt là người già yếu, khó khăn trong đi lại sẽ được tổ chức khám tại nơi cư trú, sàng lọc các bệnh mạn tính như tăng huyết áp, đái tháo đường, tim mạch, xương khớp.

Mục tiêu đến hết năm, ít nhất 76% người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ mỗi năm. Đây là một bước tiến quan trọng trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Về bài toán nhân lực, Giám đốc Sở Y tế TP Đồng Nai Đỗ Thị Nguyên cho biết năm nay, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở được giao 5.352 biên chế và 48 hợp đồng lao động. Qua rà soát, hiện vẫn còn 613 biên chế và 47 hợp đồng chưa sử dụng.

Trên cơ sở đó, ngành y tế đã xây dựng phương án điều chuyển để tăng cường cho tuyến cơ sở. Cụ thể, dự kiến điều chuyển 40 biên chế chưa sử dụng từ 9/11 trung tâm y tế khu vực như Biên Hòa, Long Khánh, Trảng Bom, Tân Phú, Định Quán, Vĩnh Cửu, Cẩm Mỹ, Xuân Lộc, Long Thành về các trạm y tế xã, phường.

Bên cạnh đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh sẽ chuyển giao 10 biên chế và 20 hợp đồng lao động; Trung tâm Kiểm nghiệm chuyển 5 biên chế nhằm bổ sung nhân lực cho các trạm y tế khu vực phía Bắc.

Theo lãnh đạo Sở Y tế, việc điều chuyển này nhằm đảm bảo nhân lực được phân bổ hợp lý, tăng cường năng lực chăm sóc sức khỏe ban đầu, nhất là trong bối cảnh địa phương mở rộng địa giới và quy mô dân số sau sáp nhập.