Lịch khám, nghỉ lễ 30/4-1/5 tại loạt bệnh viện lớn ở TP.HCM

Kỳ nghỉ 30/4-1/5 năm nay, nhiều bệnh viện điều chỉnh lịch khám chữa bệnh nhưng vẫn duy trì khám ngoài giờ, tiêm chủng hoặc cấp cứu 24/7 để phục vụ người dân.

Kỳ nghỉ kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), hàng loạt bệnh viện trên địa bàn TP.HCM đã thông báo lịch nghỉ và tổ chức khám chữa bệnh.

Để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân và khách du lịch trong kỳ nghỉ dài ngày, Sở Y tế TP.HCM đã yêu cầu các cơ sở y tế trên địa bàn đảm bảo nhân lực, thuốc và vật tư y tế, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống khẩn cấp, đồng thời duy trì đường dây nóng 115 hoạt động xuyên suốt.

Nhóm bệnh viện công lập và tuyến Trung ương

Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết vẫn tổ chức khám bệnh vào các ngày 27/4, 30/4 và 1/5. Thời gian khám buổi sáng từ 6h30 đến 11h30, buổi chiều từ 14h đến 18h tại cơ sở chính (đường Nơ Trang Long) và cơ sở 2 (đường Lê Lợi). Đơn vị này lưu ý vẫn làm việc bình thường vào ngày 28-29/4. Khoa Cấp cứu và khu điều trị nội trú duy trì hoạt động 24/7; phòng khám 303 (Khoa Cấp cứu) mở cửa từ 7h đến 21h mỗi ngày. Trung tâm tiêm chủng hoạt động buổi sáng trong các ngày lễ.

Bệnh viện Nhi đồng 2: Khu khám thường mở từ 7h-21h, khu khám ưu tiên đến 19h30. Riêng khoa khám theo yêu cầu và khu tiêm ngừa có lịch riêng, phụ huynh cần kiểm tra qua fanpage bệnh viện vì một số ngày lễ sẽ tạm dừng tiêm chủng. Khoa cấp cứu và đơn vị chạy thận nhân tạo vẫn trực chiến 24/24.

Bệnh viện Chợ Rẫy: Trong thời gian nghỉ lễ, khoa Cấp cứu và các khoa nội trú vẫn hoạt động bình thường. Bệnh viện tăng cường đội ngũ bác sĩ trực chiến tại các khoa trọng điểm như Cấp cứu, Hồi sức cấp cứu và Chấn thương chỉnh hình...

Bệnh viện Quân y 175: Nghỉ lễ từ 30/4 đến hết 3/5, làm việc lại từ 4/5. Tuy nhiên, đơn vị vẫn tổ chức trực nội viện và cấp cứu 24/24. Đặc biệt, phòng tiêm vaccine vẫn hoạt động vào buổi sáng xuyên suốt kỳ nghỉ.

Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức: Nghỉ ngày 27/4 và hoạt động lại từ 28/4, song vẫn duy trì trực cấp cứu, điều trị nội trú và khám ngoại trú theo phân công.

Bệnh viện Từ Dũ: Nghỉ lễ từ 30/4 đến 1/5 và hoạt động lại từ 4/5. Dù nghỉ lễ, các khu khám theo yêu cầu, hiếm muộn và dịch vụ VIP vẫn bố trí nhân lực trực theo khung giờ riêng để hỗ trợ bệnh nhân ở xa.

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương: Nghỉ lễ 30/4-1/5 từ ngày 30/4 đến hết 3/5, không tổ chức khám ngoài giờ vào ngày 2/5 và hoạt động lại từ 4/5.

Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM: Nghỉ hai ngày 30/4 và 1/5, làm việc bình thường từ 2/5. Khoa cấp cứu và các đơn vị nội trú vẫn hoạt động liên tục để đảm bảo quy trình điều trị không bị gián đoạn.

Nhóm bệnh viện tư nhân và quốc tế

Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh: Bố trí lịch khám theo từng chuyên khoa và cơ sở trong các ngày 27/4, 30/4 và 1/5. Người dân có thể chủ động đặt lịch hẹn trước qua tổng đài để giảm thiểu thời gian chờ đợi. Khoa Cấp cứu duy trì 24/7.

Bệnh viện FV: Tạm nghỉ khám ngoại trú từ 30/4 đến 1/5, hoạt động lại từ 2/5. Khoa Cấp cứu và khu nội trú vẫn duy trì hoạt động liên tục.

Sở Y tế TP.HCM khuyến cáo người dân cần chủ động theo dõi lịch khám cụ thể của từng đơn vị qua các kênh thông tin chính thống để sắp xếp thời gian phù hợp. Đối với các bệnh mạn tính, người dân nên chủ động tái khám và chuẩn bị thuốc đầy đủ trước kỳ nghỉ.

Trong trường hợp xảy ra tai nạn hoặc có dấu hiệu bất thường về sức khỏe, người dân cần nhanh chóng gọi tổng đài 115 hoặc di chuyển đến cơ sở y tế gần nhất. Hệ thống các trạm cấp cứu vệ tinh phủ khắp thành phố đã được kích hoạt ở mức cao nhất để đảm bảo an toàn cho cộng đồng trong suốt những ngày nghỉ lễ.