Trong “Chúa tể những chiếc nhẫn”, số lượng các chủng tộc quái vật không hề ít. Chúng được sinh ra với vô số đặc điểm đáng sợ và hầu hết đều phục vụ cho các thế lực hắc ám.

Với trí tưởng tượng thiên tài kết hợp với kiến thức sâu rộng của mình, J.R.R. Tolkien đã đem đến cho độc giả khắp thế giới vô số chủng tộc quái vật đáng sợ. Xét về từng cá thể, chúng chưa thể so sánh được với các sinh vật hắc ám bậc cao như Valar biến chất hay Balrog nhưng nếu tính đến mức độ hiệu quả trên chiến trường thì những chủng tộc ấy đều thể hiện được vai trò rất quan trọng của mình.

Trong vũ trụ giả tưởng đồ sộ của J.R.R. Tolkien, tồn tại một triết lý bất di bất dịch: Cái ác không bao giờ có khả năng tự tạo ra sự sống mới. Bạo chúa Morgoth (Melkor) hay kẻ kế nhiệm là Chúa tể Sauron tuyệt đối không sở hữu đặc quyền ban phát sự sống của Đấng Eru Iluvatar.

Do đó, toàn bộ quái vật bị thao túng trong thế giới Chúa Nhẫn không hề sinh ra từ tự nhiên. Chúng là những "bản sao lỗi" – được cấy ghép một cách vặn vẹo và tha hóa từ những sinh vật khác với một mục đích duy nhất: Báng bổ lại ánh sáng thần thánh và trật tự của tự nhiên.

Do đó, nếu Tiên tộc (Elf) hay Người lùn (Dwarf) là những kiệt tác hoàn mỹ của Đấng sáng thế, thì hệ sinh thái quái vật của Trung Địa lại là những tồn tại gớm ghiếc, minh chứng cho sự tha hoá, vặn vẹo và đầy bạo lực của cái ác.

Tộc Orc và Uruk-hai: Tấn bi kịch của những linh hồn vỡ vụn

Đầu tiên và được biết đến rộng rãi trên thế giới là tộc Orc. Chúng được coi là lực lượng nòng cốt trong các quân đoàn hắc ám. Như đã đề cập ở trên, mỗi tên Orc đều không quá mạnh mẽ tuy nhiên khi kết hợp với nhau ở số lượng đủ lớn, chúng tạo ra mối hiểm nguy thực sự với các thành trì nhân loại.

Bản tính của loài Orc là sự căm ghét vạn vật, kể cả chính đồng loại và chủ nhân của chúng. Ảnh: LoTR - Wiki

Trong thế giới Trung Địa, chính chúa tể Melkor đã tạo ra và nhân rộng đội quân Orc. Chính vì vậy, chúng được coi là phụ thuộc rất lớn vào các thủ lĩnh hắc ám. Thậm chí, trong một số thời điểm, khi “chủ nhân” bị đánh bại, những đội quân Orc sẽ trở nên hoang mang, đội hình dần tự lỏng lẻo và tan rã.

Thế nhưng, đằng sau sự tàn bạo của chúng là một trong những bi kịch đen tối nhất lịch sử Trung Địa. Những ghi chép từ Kỷ Thứ Nhất chỉ ra rằng, Orc không phải là quái vật nguyên thủy. Chúng vốn là những cá thể thuộc Tiên tộc (hoặc nhân loại) nhưng xấu số và bị Morgoth bắt cóc trong thời sơ khai.

Trải qua hàng thế kỷ bị giam cầm dưới hầm ngục Utumno, bị tra tấn không ngừng nghỉ bằng ma thuật hắc ám, thể xác của những tù nhân này biến dạng thành thứ gớm ghiếc, còn linh hồn thì vỡ vụn hoàn toàn.

Sự đố kỵ và đau đớn đã biến Orc thành một giống loài căm ghét ánh sáng, thù hận mọi sinh vật tốt đẹp hay thậm chí sẵn sàng tàn sát lẫn nhau ngay cả khi không có kẻ thù. Điều xót xa nhất là sâu thẳm bên trong, Orc vô cùng căm hận Morgoth và Sauron nhưng nỗi sợ từ tận trong tâm hồn buộc chúng phải khom lưng làm nô lệ.

Sang Kỷ Thứ Ba, pháp sư phản nghịch Saruman đã đẩy sự báng bổ này lên một tầm cao mới khi lai tạo ra Uruk-hai. Bằng cách kết hợp máu của Orc và loài người tà ác, Saruman tạo ra những cỗ máy chiến tranh đúng nghĩa: cao lớn hơn, kỷ luật hơn, chiến đấu có tư duy hơn và không còn nỗi sợ ánh nắng như Orc.

Quỷ lùn Troll: Khối đá vô hồn nhạo báng Mẹ thiên nhiên

Quái vật Troll với sức mạnh vật lý áp đảo nhưng trí tuệ cực kỳ tăm tối. Ảnh: CBR.

Nếu Ent là những thần rừng thông thái, được Đấng sáng thế tạo ra để bảo vệ cây cối và đại diện cho trí tuệ của thiên nhiên, thì Troll (Quỷ lùn khổng lồ) là câu trả lời mang tính nhạo báng của Morgoth. Không thể tạo ra sinh vật có tư duy, bạo chúa này đã dùng tà thuật nhào nặn những khối đá vô tri trên núi thành những con quái vật khổng lồ.

Troll sở hữu sức mạnh vật lý kinh hồn, lớp da cứng như vảy rồng và bản tính hung hăng khát máu. Bù lại, trí tuệ của chúng không cao do thiếu đi ngọn lửa của sự sống. Chính bởi vậy, Troll chỉ có thể hoạt động vào ban đêm, nếu chạm phải ánh sáng Mặt Trời, những quái vật khổng lồ này sẽ hoá đá ngay lập tức.

Về sau, để khắc phục nhược điểm này, Sauron sau này đã lai tạo ra một chủng loài đột biến mang tên Olog-hai. Loài mới này có đặc điểm gần giống với Troll nhưng cao lớn hơn, có thể tư duy được và miễn nhiễm với ánh sáng. Trên chiến trường, chúng không khác gì những cỗ xe tăng hạng nặng của quân bóng tối.

Ma Nhẫn: Lời nguyền của sự bất tử giả tạo

Khác với Orc hay Troll, Ma Nhẫn - hay Nazgûl - (còn được biết đến với danh xưng Cửu kỵ sĩ) không sinh ra từ bùn đất hay hầm ngục. Bọn chúng từng là những thực thể hùng mạnh của phe ánh sáng, có thể đã từng là vị vua, là pháp sư hoặc chiến binh kiệt xuất của loài Người. Nhưng nỗi sợ hãi cái chết và lòng tham quyền lực vô đáy đã đẩy những kẻ này xuống hố đen vô đáy.

Vua Phù thủy xứ Angmar cùng các Ma nhẫn bị mắc kẹt vĩnh viễn trong không gian của những bóng ma. Ảnh: Screen Rant.

Khi nhận lấy chín chiếc nhẫn quyền lực từ Sauron, cả chín kẻ này đều nghĩ rằng mình đã chạm tới ước mơ bất tử bao lâu nay. Nhưng thực chất, những chiếc nhẫn đó không ban phát sự bất tử mà thay đổi cảm quan của người sử dụng và lừa phỉnh họ.

Cảm giác bất tử chỉ là sự kéo dài tuổi thọ. Dần dần, những thực thể này sẽ mất đi cơ thể vật lý và bị kéo vào "Không gian Bóng ma" – nơi không thể nhìn thấy thế giới thực bằng đôi mắt thông thường. Kết quả, mọi sự đánh đổi của chúng để trở nên vô nghĩa khi mất đi linh hồn của bản thân. Mục đích tồn tại duy nhất của những kỵ sĩ này là trở thành nô lệ vĩnh viễn cho bóng tối.

Nhện khổng lồ: Cơn đói không điểm kết

Trong hệ sinh thái bóng tối của Trung Địa, vẫn tồn tại những thực thể không hề quỳ gối trước Sauron. Đáng sợ nhất phải kể đến loài Nhện khổng lồ, tiêu biểu là ác thú Shelob trú ngụ tại đèo Cirith Ungol. Shelob không phải là tay sai của Mordor, mụ là hậu duệ cuối cùng của Ungoliant - một thực thể hắc ám nguyên thủy đến từ Hư Vô (The Void).

Nếu Sauron thèm khát quyền lực, thì giống loài của Shelob chỉ bị thúc đẩy bởi một thứ duy nhất: Sự đói khát vô độ. Ungoliant từng nuốt chửng cả ánh sáng của Hai Cây Thần tại Valinor, và Shelob thì dệt nên những màng nhện tăm tối để săn lùng mọi sinh linh ngông cuồng bước vào lãnh địa của ả.

Sauron không động đến Shelob không phải vì tình đồng minh, mà bởi mụ là một "kẻ gác cổng" tự nhiên hoàn hảo. Bóng tối của Shelob là thứ bóng tối nguyên thủy, trung lập và vô cảm trước mọi cuộc chiến tranh nhân loại. Và mạng nhện của mụ sẽ ngăn cản mọi nỗ lực tiếp cận con đường bí mật dẫn vào Mordor.

Hệ sinh thái quái vật dị biệt

Đại bàng địa ngục Fellbeast gieo rắc nỗi kinh hoàng trên bầu trời chiến trường Pelennor. Ảnh: CBR

Sự phong phú trong ngòi bút của Tolkien không chỉ dừng lại thế giới Trung Địa rộng lớn bao la mà còn ở những loài quái vật mang tính biểu tượng. Rải rác khắp Trung Địa là hàng loạt sinh vật dị biệt.

Đại bàng địa ngục (Fellbeast) là những quái thú cổ đại có cánh trần trụi, cổ dài, bốc mùi tử khí nồng nặc. Chúng được Sauron mang về từ những kỷ nguyên xa xưa, cho ăn thịt thối để lớn lên thành những thú cưỡi chuyên biệt trên không của các Ma Nhẫn.

Có ngoại hình gớm ghiếc không kém là loài Watcher, những sinh vật cư ngụ tại hồ nước đen ngòm trước cổng Moria. Chúng gặm nhấm gốc rễ của thế giới từ những kỷ nguyên xa xưa, trước cả khi Sauron xuất hiện, và sẵn sàng xé xác bất cứ sinh linh nào dám lại gần.

Tiếp theo sẽ là những quái vật quen thuộc hơn với độc giả như Người Sói, Ma Sói, Ma cà rồng… Khác xa với hình tượng người hóa sói vào đêm trăng tròn của văn hóa đại chúng, Người Sói của Tolkien là những linh hồn tà ác bị Sauron giam cầm vào của những con sói khổng lồ.

Hậu duệ của chúng - bầy Warg - sở hữu sự quỷ quyệt, khả năng giao tiếp và thường làm thú cưỡi cho loài Orc trong các cuộc tàn sát. Chúng tinh khôn, nhanh nhẹn và khát máu không kém những chiến binh tà ác kia.

Tương tự, đại diện cho Ma cà rồng ở Trung Địa không phải là các quý tộc hút máu giống trong các trang văn mà là những thực thể mang hình dáng loài dơi khổng lồ, đầy quái dị. Thuringwethil - một nữ ma cà rồng nổi tiếng - từng là tay sai đắc lực của Sauron thời viễn cổ. Hậu duệ của ả từng tạo thành những bầy dơi đen đặc, che khuất cả Mặt Trời trong Trận chiến Năm cánh quân.

Qua đây, có thể thấy được sự vĩ đại của J.R.R. Tolkien khi ông xây dựng nên một thế giới huy hoàng với đầy đủ sắc thái của cả ánh sáng và bóng tối. Thế giới này không bị giới hạn bởi một vài trận chiến. Nó có lịch sử, có bối cảnh, có một hệ sinh thái đầy đủ cho riêng mình. Quan trọng hơn, tác giả Tolkien đã phác họa được chân thực sức mạnh của niềm hy vọng.