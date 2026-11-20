Một vài điều bạn có thể chú ý quan sát:

Quan sát kỹ, bạn sẽ nhận ra hành trình này không chỉ có những cuộc gặp gỡ và vẻ đẹp của bốn mùa. Những chiếc lá dần rơi, dòng nước dâng lên, các nhân vật bắt đầu níu giữ những điều đang trôi đi.

Câu chuyện bắt đầu với bốn chú chó đá ngồi yên bên bình hoa mùi già và một chiếc hộp. Khi mùa xuân đến, chúng thức dậy, bắt đầu chuyến dạo chơi qua những cảnh sắc thiên nhiên.

Tri Thức - Znews mời bạn dành vài phút quan sát những trang tranh trích từ sách Dạo bước với Thời Gian của tác giả Nguyễn Hữu Quỳnh Hương và họa sĩ Maru.

Qua những chuyển động của thiên nhiên và hành trình của bốn chú chó, sách tranh “Dạo bước với Thời Gian” gợi lên suy nghĩ về sự đổi thay và tính vô thường của vạn vật.

Bạn vừa dành vài phút quan sát hành trình của bốn chú chó trong Dạo bước với Thời Gian.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, tác giả Nguyễn Hữu Quỳnh Hương cho biết câu chuyện trong sách là một bài thơ về dòng chảy miên viễn của thời gian và tính vô thường của mọi thứ trong đời. Bốn chú chó và nhân vật Thời Gian là những hình tượng giúp truyền tải ý tưởng đó qua hành trình khám phá thiên nhiên.

Ở bức tranh đầu tiên, bốn chú chó vẫn mang hình dáng của những chú chó đá - linh vật quen thuộc trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam. Chúng ngồi yên bên một bình hoa mùi già, loài hoa thường gặp trong mùa xuân, và một chiếc hộp. Mọi vật đều tĩnh lặng mà chưa hé lộ hành trình gì sắp diễn ra.

Sự chuyển động bắt đầu ở bức tranh tiếp theo. Một cành đào phía bên phải đã hé nở, báo hiệu mùa xuân đến. Bốn chú chó thức dậy, cùng nhân vật Thời Gian chuẩn bị cho chuyến đi. Những họa tiết khảm trai trên chiếc hộp ban đầu nay trở thành phông nền cho hành trình.

Đến bức tranh thứ ba, chuyến dạo chơi tiếp tục giữa cảnh sắc thiên nhiên đang chuyển mùa. Tuy nhiên, có một chi tiết dễ bị bỏ qua, trong khi cây hoa sữa phía sau bung nở, đã có những chiếc lá cây bắt đầu rơi rụng.

Theo lý giải của tác giả Nguyễn Hữu Quỳnh Hương, chi tiết này tạo ra liên tưởng đến câu thơ “Trong gặp gỡ đã có mầm ly biệt; Những vườn xưa, nay đoạn tuyệt dấu hài” thuộc bài Giục giã của Xuân Diệu. Ngay trong khoảnh khắc đẹp đẽ và rực rỡ nhất, cuộc chia ly đã âm thầm bắt đầu.

Đến bức tranh thứ tư, sự thay đổi không còn nằm ở hậu cảnh. Các chú chó bắt đầu níu kéo Thời Gian. Một chú chó bên trái bơi trong dòng nước đang dâng để đuổi theo chiếc lá rơi, trong khi chú chó bên phải ngậm một chiếc lá khác như muốn giữ lại một điều đang trôi đi.

Nếu ở những bức tranh trước, các nhân vật chỉ dạo chơi và quan sát thiên nhiên, thì đến đây, chúng đã trực tiếp đối diện với sự đổi thay. Những chiếc lá rụng không chỉ báo hiệu một mùa đang qua, mà còn nhắc nhở về những cuộc chia ly không thể tránh khỏi.

Không chỉ nằm trong diễn biến của câu chuyện, tư tưởng về thời gian còn được Nguyễn Hữu Quỳnh Hương và Maru gửi gắm ở những phần tưởng như nằm ngoài nội dung chính.

Theo Quỳnh Hương, trang gác của sách tranh không được tính là phần nội dung chính nhưng có thể mở rộng, bổ sung hoặc gợi trước những chi tiết giúp độc giả tiếp nhận câu chuyện sâu sắc hơn.

Ở trang gác sách của Dạo bước với Thời Gian, tư tưởng về tính vô thường được thể hiện qua cách kết hợp những hình vẽ chỉ có đường nét, chưa tô màu với những hình ảnh đã hoàn chỉnh. Hai trạng thái cùng tồn tại trên một trang sách gợi ra mối quan hệ giữa cái có và cái không, giữa hiện diện và mất đi. Đúng như câu thơ của Xuân Diệu: “Trong gặp gỡ đã có mầm ly biệt”.





Dạo bước với Thời Gian vốn được hình thành từ những bức tranh riêng lẻ của họa sĩ Maru. Cuối năm âm lịch 2023, sau khi họa sĩ Maru sắp xếp 12 bức tranh theo trình tự bốn mùa và chia sẻ lên mạng xã hội, cô và tác giả Quỳnh Hương mới biết đến nhau. Từ những hình ảnh ban đầu, Quỳnh Hương viết bài thơ trong đêm giao thừa rồi cùng họa sĩ phát triển thành câu chuyện hoàn chỉnh. Số lượng tranh sau đó tăng lên gấp ba lần.

Tác phẩm sau đó được chọn vào The White Ravens 2025, tuyển tập thường niên của Thư viện Thanh thiếu niên Quốc tế (Đức). Đây là danh mục giới thiệu 200 tác phẩm thiếu nhi và thanh thiếu niên nổi bật trong khoảng 5.000 đầu sách của nhiều quốc gia.