Là tác phẩm giàu giá trị giáo dục, nuôi dưỡng lòng nhân ái, sự trung thực và những tình cảm tốt đẹp giữa con người nên dù 140 năm đã trôi qua, những bài học từ cuốn sách “Những tấm

Nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, Những tấm lòng cao cả được giới thiệu tới độc giả Việt hai phiên bản thiết kế mới.

Những tấm lòng cao cả được xuất bản lần đầu vào năm 1886, là một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của nhà văn người Ý Edmondo De Amicis. Từ khi ra mắt cho đến nay, cuốn sách vẫn luôn có sức sống bền bỉ trong lòng nhiều thế hệ độc giả toàn thế giới bởi những câu chuyện giản dị mà cảm động về lòng nhân ái, dũng cảm, sự trung thực, tình cảm gia đình và tình thầy trò.

Hai phiên bản thiết kế mới của tác phẩm "Những tấm lòng cao cả" - Ảnh: T.H

Những tấm lòng cao cả được kể dưới hình thức nhật ký của Enricô Bôttini, cậu học trò 11 tuổi sống tại nước Ý vào thế kỷ XIX. Trong suốt mười tháng của năm học, Enricô ghi lại những câu chuyện diễn ra ở trường lớp, gia đình và ngoài xã hội. Xen giữa những trang nhật ký là thư của cha mẹ cùng những câu chuyện do thầy giáo kể, tạo nên bức tranh sinh động về đời sống và hành trình trưởng thành của một cậu bé.

Qua từng câu chuyện, người đọc bắt gặp những số phận và hoàn cảnh khác nhau, nhưng đều ánh lên vẻ đẹp của tình yêu thương và nghị lực sống. Đó là Giuliô trong câu chuyện “Cậu bé viết thuê người Phirenzê”, âm thầm thức đêm làm việc để đỡ đần cha, dù phải chịu những lời trách mắng vì bị hiểu lầm. Đó là Maccô trong “Từ mạch Appeninô đến mạch Anđetx”, vượt qua muôn vàn gian khó để tìm lại mẹ; là Mariô trong “Một vụ đắm tàu” sẵn sàng nhường cơ hội sống cho người bạn đồng hành mới quen; hay những cuộc gặp gỡ với người lao động, người nghèo khổ và những số phận bất hạnh đã mở rộng thế giới quan của Enricô, giúp cậu hiểu hơn về sự đa dạng của cuộc sống... Từ đó, lòng trắc ẩn, tinh thần sẻ chia và thái độ tôn trọng con người được vun đắp một cách tự nhiên.

Không xây dựng những nhân vật hoàn hảo, tác giả Edmondo De Amicis để chính những lựa chọn, lỗi lầm và nghĩa cử của con người làm nổi bật vẻ đẹp của nhân cách. Những câu chuyện nhẹ nhàng khơi dậy sự đồng cảm, giúp người đọc nhận ra rằng lòng tốt có thể bắt đầu từ những hành động rất nhỏ trong cuộc sống thường ngày: một sự quan tâm dành cho người thân, thái độ chân thành với bạn bè, sự cảm thông với những người có hoàn cảnh khó khăn, hay một hành động dũng cảm bảo vệ điều đúng đắn.

Đặc biệt, Những tấm lòng cao cả còn chứa đựng những suy ngẫm sâu sắc về giáo dục nhân cách. Một chi tiết xúc động trong cuốn sách là khi thầy Pecbôni phát hiện Côretti ngủ gật trong lớp vì phải làm việc từ sáng sớm. Thầy không trách phạt, mà ân cần nói: “Thầy không mắng đâu. Thầy biết là trước khi đến lớp con đã phải làm lụng nhiều”. Sự cảm thông ấy cho thấy một cách giáo dục bắt đầu từ lòng nhân ái, nơi người thầy nhìn thấy một hình ảnh phía sau của những lỗi lầm và biểu hiện bên ngoài của học trò.

Bởi tình yêu thương và sự tử tế không bao giờ là những giá trị cũ, nên sau 140 năm, những câu chuyện của Edmondo De Amicis trong Những tấm lòng cao cả vẫn có thể chạm đến trái tim độc giả. Mong muốn mang những giá trị ấy đến với đông đảo bạn đọc, nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Những tấm lòng cao cả được Thái Hà books giới thiệu trở lại với hai phiên bản thiết kế ấn tượng, như một món quà ý nghĩa tôn vinh những người làm công tác giáo dục, đồng thời, là lựa chọn đáng cân nhắc cho tủ sách của các gia đình.

Bà Phạm Thủy, Giám đốc Đối ngoại và Truyền thông, Công ty cổ phần sách Thái Hà, cho hay: Những tấm lòng cao cả không chỉ là tác phẩm dành cho thiếu nhi. Các bậc cha mẹ có thể tìm đọc để tham khảo cách nuôi dạy và đồng hành cùng con, các thầy cô giáo đọc để thêm trân quý ý nghĩa nghề giáo; còn người trưởng thành có dịp nhìn lại những giá trị từng được vun đắp trong tuổi thơ”.